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FlyDubai, Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler düzenleyecek

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Trabzon seferlerinin haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, Bodrum seferlerinin ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı. BAE, Mart 2020'de koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.