FlyDubai, Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler düzenleyecek
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, Trabzon seferlerinin haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.
Açıklamada, Bodrum seferlerinin ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı. BAE, Mart 2020'de koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.