FMO’dan Odeabank’a 25 milyon dolar kaynak 

Odeabank tarafından yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde finansmana ulaşmakta zorluklar yaşayan küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) için yeni bir kaynak sağladı.

Odeabank, Hollanda merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 5 yıl vadeli 25 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. Odeabank, imzalanan sözleşme ile 2020 yılında FMO’dan kaynak sağlayan tek Türk bankası oldu. Kredi anlaşmasına ek olarak Odeabank ile FMO arasında ayrıca dış ticaret programı da kuruldığu duyuruldu.

Sağlanan fonun tamamı Türkiye`de yerleşik, ihracat yapan ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten KOBİ`lerin işletme ve yatırım finansman ihtiyaçlarını desteklemek üzere tahsis edilecek.

“İhracatçılarımıza dış ticaret desteğimizi sürdüreceğiz”

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “COVID-19 salgınının sebep olduğu belirsiz ve değişken küresel ekonomik konjonktürün bir sonucu olarak likidite ve döviz kaynağına ulaşmanın zorlaştığı bir ortamda ihracat yapan ve Ar-Ge çalışmaları yürüten KOBİ`lere, FMO’dan alınan fon ile destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 5 yıl vadeli 25 milyon dolar, yaklaşık 195 milyon TL’lik, kredi anlaşmasına imza attık. Ayrıca dış ticaret programına yönelik bir anlaşma da sağladık. Bu sayede KOBİ’lere hem kredi kaynağı tarafında hem de dış ticaret işlemlerinde desteğimizi sürdüreceğiz. Yurtdışından alınan bu uzun vadeli kaynak, bu zorlu dönemde Odeabank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duyulan güvenin bir sonucudur. Odeabank olarak Türkiye’de reel sektörü daha güçlü bir şekilde desteklemeye yönelik yeni finansman olanakları üretmeye devam edeceğiz.”