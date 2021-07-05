Fonksiyonel yapılanmayla çok daha rekabetçi bir Şişecam gelecek

Hasan KUŞ

DÜNYA Gazetesi ve Şişecam ortaklığında gerçekleştirilen Camdan Sohbetler’in ikinci bölümünde Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Şişecam’ın yeni Genel Müdürü Görkem Elverici, Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar’ın sorularını yanıtladı. Sohbetin ana konu başlıklarını YKB Ahmet Kırman’ın Genel Müdürlük koltuğunu Görkem Elverici’ye devredişi ve Şişecam’ın yönetişim kabiliyetini artıracak dönüşüm projeleri oluşturdu. Tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirme hamlesinin ardından dönüşüm projelerine hız veren, 1 Temmuz tarihi itibarıyla da organizasyonel yapısında fonksiyonel bazlı yönetime geçen Şişecam, bu dönüşümle geleceğin Şişecam’ını daha optimize daha entegre bir yapıya kavuşturmayı hedefl iyor. Yapılanma ile uluslararası anlamda daha da rekabetçi bir yapıya kavuşabilmeyi amaçladıklarını kaydeden Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, bunun yanı sıra hukuki altyapının yönetsel altyapıyla uyumunu sağlamayı ve tüm faaliyetlerinde merkezileşme yoluyla sinerjilerin artırılmasını hedefl ediklerini de dile getiriyor.

Önceki dönemde Şişecam’da faaliyet alanı bazında bir organizasyonel yapılanma olduğunu, cam ambalaj, cam ev eşyası, kimyasallar gibi farklı faaliyet alanlarının birbirinden bağımsız yönetildiğini anlatan Ahmet Kırman, “Şimdi ise bu faaliyetlerimizi daha farklı bir boyuta taşımak için faaliyet alanları yerine fonksiyonlar bazında bir yapılanmaya gittik. Artık süreçleri faaliyet alanı bazında değil “Satış-pazarlama” ya da “Üretim” gibi fonksiyonel esaslara göre yöneteceğiz. Bu yapılanmayı bir süredir kısmi olarak insan kaynakları, mali işler, tedarik zinciri gibi alanlarda yaptık. Şimdi ise satışın yanı sıra üretimi tek çizgi haline getiriyoruz. Bu dönüşüm ile yönetişim kabiliyetimizi artırmak istiyoruz. Hızlı, kaliteli ve fl eksibilitesi yüksek bir yönetim istiyoruz. Fonksiyonel yapılanmanın bu konuda ciddi mesafe aldıracağı inancındayız” dedi. Bunun örneklerini daha önce yaptıkları düzenlemelerde de gördüklerini dile getiren Kırman, “Dünyada şu anda SAP’nin en büyük üç projesinden birisiyle altyapıda dijitalleşmeyi sürdürüyoruz. 14 ülkedeki 43 tesis ve satış sistemlerimizin dijital altyapıya bağlanıp, fonksiyonel yapıyla bağdaştırılması halinde Şişecam’ın önünde kimse duramaz” diye konuştu.

Başarı, takım çalışmasının eseri

Şişecam’da göreve başladığı 2006 yılından bu yana şirketin gelişimine dair bilgiler veren Ahmet Kırman, gerçekleşen başarıların kişisel olmaktan çok takım çalışması sonucu olduğuna vurgu yaptı. 2008 sonrası dikkate alındığında üretim faaliyeti gösterdikleri ülke sayısının 8’den 14’e çıktığını, istihdamın da 18 binden 22 bine yükseldiğini söyledi. Satış gelirlerinin ise 2.7 milyar TL’den 22 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Kırman, “Net kâr 118 milyon TL’den 2.8 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle uluslararası satışlarımızın toplam satışlarımız içindeki payı dış maliyetlerin artırılması ve Türkiye ihracat politikalarımızın ya da ilkelerimizin farklılaştırılmasına bağlı olarak da yüzde 45’lerden yüzde 65’lere geldi. Cam üretimimiz 2.7 milyon tondan 5.1 milyon tona, soda üretimimiz 1.3 milyon tondan 2.4 milyon tona ulaştı. Bu süreçte FAVÖK ise 670 milyon liralardan 6 milyar liralara gelmiş durumda. Yatırımlarımız ise 428 milyon TL’den 3 milyar TL’lere kadar yükseldi. Özkaynaklar 5.7 milyar liradan 22.5 milyar liraya gelmiş. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise bu 24.1 milyar TL’ye ulaşmış durumda” açıklamasını yaptı.

“Stratejik yatırımlar ile uluslararası şirket olma yolunda ilerledik”

Bu süreçte bölgeselden çıkıp uluslararası bir şirket olma hedefi yolunda ilerlediklerini kaydeden Ahmet Kırman, “2006’dan 2010 yılına kadar bölgesel oynarken, 2012’de çok ciddi bir büyüme hazırlığına girdik. 2012 ve 2014’te çok büyük ve stratejik yatırımlarımız söz konusu. Tabi bu dönemleri dikkate alırsak kendimizi bu konuda geliştirdiğimizi ve stratejik anlamda da farklı bir bakış açısına sahip olduğumuzu söylemeliyiz” dedi. Kriz dönemlerini yapılanma, yatırım ve kriz sonrasına hazırlık anlamında ele aldıklarını dile getiren Kırman, “Bu söylediğimiz dönemde yaptığımız yatırımları ekonominin normal işleyişini kazandığı zamanlarda çok hızlı bir kazanıma çevirebiliyoruz. Bu döngü bizde alışkanlık haline de geldi. Ama bu tabi riski çok iyi ölçmekle ya da algılamakla da ilgili bir şey” diye konuştu.

Dönüşüm rotası 2019’da altyapıya çevrildi

2012-2014 yılları arasındaki çıkıştan sonra da birçok satın alma ve organik büyüme yatırımları gerçekleştirdiklerini dile getiren Kırman, Şişecam’ın pandemi döneminde de hız verdiği altyapısal dönüşüm süreci hakkında şu bilgileri verdi:

“Tüm dijital yapımızı değiştiriyoruz. Ayrıca fonksiyonel yapılanma ile bundan sonraki dönemde çıkışımız çok daha hızlı olacak. Bizim krizleri kullanma biçimimiz biraz daha farklı. Şişecam olarak kriz ortamında kenara sinip de “bu rüzgar geçsin” diye üzerimize örtü örtmüyoruz. Yelkenlerimizi biraz indirmekle beraber daha güçlü rüzgarlara yöneliyoruz. Krizde yatırım yapacak güçteyiz. Bunun için mali finansman gücümüzü sağlamış durumdayız.”

İlk çeyrekte net satışlar 6 milyar TL’ye ulaştı

Grubun ilk çeyrek performansını da değerlendiren Ahmet Kırman, “2021’in ilk çeyreğinde net satışlarımız 6 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Uluslararası satışlarımızın toplam satışlarımız içindeki payı yine yüzde 60 seviyesinde. Bu sürede 1.3 milyon ton kadar cam ürettik. 600 bin ton kadar soda üretimimiz var. 1.2 milyon ton da endüstriyel hammadde imal ettik. İlk çeyrek final performansımız gayet kuvvetli ve ikinci dönemde de aynı tarzda devam edeceğimizi düşünüyoruz. Tüm bunlar kişisel bir performanstan öte çok ciddi bir takım çalışması gerektiriyor. Ekibin vizyonu kavrayarak hedefe odaklanmasıyla gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.

Ciro 3,5 kat, FAVÖK 5 kattan fazla büyüdü

2013 yılı Mart ayı itibarıyla Şişecam ailesinin düzcam iş kolunun Mali İşler Direktörü olarak göreve başlayan, ardından Şişecam Mali İşler Başkanlığı görevini sürdüren Şişecam’ın yeni Genel Müdürü Görkem Elverici, bugün coğrafi olarak 14 ülkeyi kapsayan bir üretim coğrafyasına ulaştıklarını ve 150’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Elverici, “Tüm iş kollarımızın önemli ölçüde uluslararası ticarette yer aldığı bir şirketiz. Son 15 yıllık gelişmeyi baz aldığımızda, özellikle 2014-2020 yılları arasındaki döneminde ciromuz 6 milyar TL’den, 21 milyar TL üstüne çıkarak 3,5 kat gelişme kaydetti. Aynı dönemde FAVÖK ise 5 kattan fazla artarak 6 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Elverici, 2016’dan bu yana geçen beş yıllık dönemin ise tüm bu temellerin güçlendirilmesi, birçok alanda yeniden inşa edilmesi ve sonraki büyüme hamleleri için gerekli altyapıların çok daha büyük ölçeklere getirilebilecek şekilde hazırlanması süreci olduğunu da aktardı.

“Yurtdışı şirketlerimizi de sadeleştiriyoruz”

Şişecam’ın Türkiye’de tamamladığı birleşme sürecinin ardından, yurtdışı şirketlerinde de aynı sadeleşmeleri hayata geçirmeye çalıştığını söyleyen Görkem Elverici, “Sizinle daha dün tamamlanan bir gelişmeyi de sıcağı sıcağına paylaşmak isterim. Hollanda’da yer alan bizim yurtdışı yatırım yaptığımız ana şirketlerin, toplam 12 şirketin, 4 şirkete konsolide edilmesi işlemi tamamlanmış durumda. Bugün itibarıyla bu birleşme işlemini de başarıyla hayata geçirdik” dedi.

“Düzcam alanında gerçekçi yatırım planları oluşturuyoruz”

Küresel salgın nedeniyle tedarik zincirinin bozulması, başka coğrafyalardan çevre coğrafyalara gelen cam miktarındaki azalmalar gibi nedenlerle daha önceki taleplerle çok uyumlu olmayan, çok ciddi bir talep artışının görüldüğünü ifade eden Görkem Elverici, şunları söyledi: “Öncelikle Şişecam’ın düzcam üretim kapasitesi açısından şu an pandemi öncesindeki seviyeye sahip olduğunu belirtmek isterim. Piyasada yeni yatırımlarla, yeni kapasiteleri devreye sokarak talebi karşılamak için tüm girişimleri yapıyoruz. Soğuk tamirlerde olan fırınlarımızın da biri haricinde hepsi devreye girdi. Son fırınımızın da yıl sonundan önce devreye sokulması hedefiyle şu anda tamirini sürdürüyoruz. Piyasa ihtiyaçları için zaman zaman yurtdışındaki tesislerimizden de destek alıyoruz. Bildiğiniz gibi önümüzdeki dönemde 2 yeni fl oat hattı yatırımı planımız ile ilgili yoğun çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şu an oluşmuş olan bu yoğun talebin bir miktarının dönemsel ve geçici olma riskinin olduğunu da biliyoruz. Bu gerçeklere de uyumlu olacak şekilde yatırım planımızı oluşturuyoruz. İhracat yönünde kararlılığına rağmen Şişecam pandemi ile oluşan bu yoğun talebi karşılamak için ihracata verebileceği camları iç piyasaya verdi. Hatta Bulgaristan ve İtalya’da ürettiği camları dahi iç piyasaya kaydırdı.”

Kırman: Şişecam artık daha esnek daha rekabetçi

Bugün itibarıyla her türlü rekabete ayak uyduran ve esneklikleri kazanmış bir Şişecam’ın bulunduğuna işaret eden Ahmet Kırman, “1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe koyduğumuz fonksiyonel yapılanmanın buna çok daha hızlı cevap vermeye ve esneklikleri artırmaya katkıda bulunacağını net olarak söylemek isterim. Dolayısıyla çok daha esnek, çok daha rekabetçi, akılcı fiyat politikaları uygulayan, müşteriye hızla giden, kalitesi daha yükselmiş, çözümleri olan bir Şişecam’ın eşiğindeyiz. Bunları değişim prosesi içinde hayata geçireceğiz” dedi.

Elverici: Bütün iş yapma modelimizi hızlandırmayı hedefliyoruz

Yönetimde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Görkem Elverici, şöyle konuştu: “Ahmet Bey’in Genel Müdürlüğü sırasında veya yönetim kurulu rolleri sırasında var olan stratejik planımızdan tamamen farklı bir stratejik plandan tabi ki bahsetmiyoruz. Bence en önemli kısmı bu stratejik planı sürdürme kararlılığımız. Ancak özellikle bu stratejinin bir parçası olan fonksiyonel modele geçiş ya da yaptığımız tüm altyapı yatırımlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde daha etkin devreye girmesi ile bütün iş yapma modelimizi hızlandırmayı hedefl iyoruz. Bu sayede de hem uluslararası coğrafi yayılımımızı hem de buralardaki hacim ve ölçeklerimizi bugün olduğundan çok daha farklı noktalara götürmek istiyoruz.”

Mısır pazarı özellikle ABD'ye giriş açısından çok önemli”

Şişecam’ın Hindistan ve Mısır pazarlarındaki yatırımlarından da söz eden Genel Müdür Görkem Elverici, Hindistan’ın özellikle mimari camlar alanında başlayıp çok önemsedikleri piyasalardan birisi haline geldiğini ifade etti. Elverici, önümüzdeki dönemde Hindistan’a yönelik çeşitli hamlelerinin olacağını söyledi. Mısır’da ise uzun bir zamandır madencilik alanında var olduklarını aktaran Elverici, ülkede mimari camlar alanında bir ortaklıklarının bulunduğunu da kaydetti. Mısır’da cam ev eşyası alanında faaliyet gösteren bir fabrikanın satın alımını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Elverici, şöyle devam etti: “O fabrikayı Şişecam standartlarında uyumlu hale getirmek için fırın dahil olmak üzere tüm revizyonlarını yaptık ve üretim yapar hale getirdik. Mısır pazarı özellikle bizim ABD’ye giriş açısından çok önemsediğimiz bir coğrafya. Çünkü Mısır’la ABD arasında var olan bir anlaşma sayesinde oradaki ithalat vergilerinden imtina edebileceğiz.”

“ABD’de birçok alanda varlığımızı güçlendireceğiz”

ABD pazarında da doğal soda üretimi konusunda çok önemli bir yatırım sürecinin devam ettiğini aktaran Görkem Elverici, “ABD, diğer iş alanlarımızda da gittikçe daha fazla önem arz ediyor. Yaklaşık 3 yıldır sadece soda ile değil halihazırda mimari camlar gibi nisbeten daha standart ürünlerde dahi ABD’ye önemli ölçüde satış yapıyoruz. Keza cam ambalajda ABD coğrafyasında önemli bir arz eksikliğinin olduğunu biliyoruz. Yeterli kapasite oluşturabildiğimiz ölçüde bu coğrafyaya da ürün gönderiyoruz” dedi. Elverici, söz konusu pazarda son dönemde otocam, özellikle de otomotiv yenileme Ccmları alanında da önemli gelişmelerin olduğunu söyledi. 2020’li yılların Şişecam’ın ABD’de birçok iş alanında varlığını çok daha güçlendireceği bir dönem olacağını vurgulayan Elverici, “Bunların bir kısmını dışarıdan hizmet modeliyle yapabileceğimiz gibi, pazar penetrasyonumuzun yeterince arttığı ve üretici olmanın da toplam modelde kârlılık açısından avantaj yarattığını hisettiğimiz anda gerekli yatırımları da yapıyor olacağız” dedi.

"Şişecam yeni iş alanlarında da dijitalleşmeye odaklanacak"

Önümüzdeki dönemde muhakkak yeni iş alanlarında da var olacaklarını söyleyen Elverici, “Bu konuyu önemsememizin birkaç sebebi var. Birincisi sermayedarlarımız açısından sermaye getirisini olabilecek en optimum noktalara getirme kararlılığındayız. Bu da o dönemin getiri optimizasyonunu yaratacak doğru iş alanlarında bulunmak ve doğru portföyü oluşturmakla gerçekleşiyor” yorumunda bulundu. Önümüzdeki dönemde odaklandıkları konular arasında tarım ve savunma sanayinin de yer alacağını kaydeden Görkem Elverici, “Geleneksel sektörlerde yapabileceğimiz yatırımlarda dahi dijitalleşme ve yüksek teknoloji içermesini önemsiyoruz. Örneğin tarımın geleneksel tarafında yer alsak da dijital desteklerle verimi yükseltilmiş ve çok rekabetçi olabileceğimiz, ölçeklendirebileceğimiz bir tarım ya da dikey tarım gibi konulara odaklanabiliriz. Tabii bununla birlikte kendi alanlarımızda da daha üst teknolojilerin kullanıldığı, daha katma değerli ürünlerin olduğu yatırımlar gerçekleştireceğiz. Start-up’larla ya da orta ölçekli şirketlerle de doğrudan yüksek teknolojiye yönelik yatırımlar gerçekleştirme kararlılığımız var” dedi.