Fonlardan aldığı yatırımlarla Türk markalarını dünyaya açıyor

Takip Et

Necla DALAN

Türkiye’nin ilk e-ticaret markaları yatırım ve birleştirme şirketi olan RubiBrands, markalara ortak olarak Amerika ve Avrupa’daki pazar yerlerine açılmalarını sağlıyor. Yetkin Güneş, Emre Ekmekçi, İrtek Uraz ve Berkay Tulay tarafından 2021 yılında kurulan RubiBrands; Tinder’in kurucusu Justin Mateen’in girişim sermayesi fonu JAM Fund, Atempo Growth, D4 Ventures, Esas Ventures ve Alarko Ventures’in de yer aldığı fonlardan 23 milyon dolar yatırım alırken satın aldığı şirket sayısı da 7’ye ulaştı. RubiBrands, önümüzdeki 12 ay içinde 25 markaya, yıllık 12 milyon adet sevkiyata ve 110 milyon dolar satışa ulaşmayı hedefliyor.

RubiBrands Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, aldıkları yatırımları Türkiye üretimli ürünlerin yurtdışı e-ticaret pazar yerlerinde satış için kullandıklarını belirterek, Türkiye’de pazar yerlerinde başarılı olmuş girişimcilerin markalarına ortak olarak büyümeyi hedefl ediklerini söyledi.

Türkiye odaklı tedarik, e-ihracat, Amazon ve diğer hiper-büyüyen global pazar yerlerine odaklanan kanal stratejileri ile global rakiplerinden farklılaştıklarını söyleyen RubiBrands CEO’su Yetkin Güneş, “RubiBrands olarak sadece Amazon’da başarılı olmanın yetmediğini, bölgesel lider pazar yerleri ve doğrudan tüketici kanallarında büyümenin esas fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ekibimizi ve operasyonlarımızı buna göre kurarak şu ana kadar Amazon (ABD, İngiltere, Almanya, BAE) ile bölgesel büyük pazar yerleri Allegro, Zalando, Noon, Jumia, Trendyol ve Hepsiburada ve hızlı e-ticaret oyuncuları Getir gibi 15’ten fazla kanalda operasyonlarımızı başlattık” dedi.

Hedef her ay bir marka satın almak

Türkiye’de üretim yapan markalara ortak olmayı tercih ettiklerini kaydeden Yetkin Güneş, “Dünyada Çin’e olan tedarik ve lojistik bağımlılığını azaltmak için yoğun bir çaba var. Türkiye, bu anlamda üretici ve ihracatçı olarak her geçen gün konumunu daha sağlamlaştırıyor. Yatırımlarımızı Türkiye ve Türk markalarına yaparak global rakiplerimizden daha hızlı ve kârlı büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Hedefimiz her ay bir markayı bünyemize katmak” diye konuştu.

Bugüne kadar 700 markayla görüştüklerini anlatan RubiBrands’in Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Tulay da “Biz markaya yatırım yapıyoruz ve kârlı markalara ortak oluyoruz. Onları parlatıp büyütüyoruz. Ev kategorisi, gıda, out door gibi alanlarda yatırımlarımız var. Bir çocuk markası ile görüşüyoruz. Kozmetik ilgi alanımızda. Yatırım ekiplerimiz sürekli pazar yerlerinde marka taraması yapıyor” dedi.

RubiBrands Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İrtek Uraz ise cirosu yüksek, pazar yerlerinde başarılı ve karlı markalara yatırım yapmayı tercih ettiklerini vurguladı. Yatırım modellerinin global rakiplerinden farklı olarak, marka sahiplerinin bir süre daha organizasyonda kalarak ürün ve pazar geliştirmeye odaklanması üzerine kurulduğunu dile getiren Uraz, şunları kaydetti: “RubiBrands’e aldığımız 23 milyon dolarlık yatırım tohum turunda e-ticaret sektöründe bir girişime yapılmış en yüksek yatırım. Bu yerli ve yabancı yatırımcıların hem iş modelimize hem de pazarımıza olan güveninin bir göstergesi. Türkiye’nin en büyük e-ihracatçılarından ve bölgenin önde gelen e-ticaret yatırım şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz.”

Baharat markası, Amerika'da 200 bin haneye girdi

RubiBrands’in markalarından Smyrna Turkish Cotton, Türk pamuğundan havlu ve ev tekstili ürünlerine odaklanan, özellikle Amazon Amerika’da başarılı olan bir marka. Sessiz ve hızlı otomatik damacana pompası üreten Narpump; kamp, piknik, açıkhava ve ev ürünleri markası Box & Box; çorap markası Moodligo ise yoga ve spor ürünleri markası Roru Concept şirketin diğer markaları. Yedinci marka yakında açıklanacak. Şirketin en öne çıkan markası ise baharat, tohum ve kakao ürünleriyle müşterilerine ulaşan Eat Well Premium Foods. 20 ülkeye ihracatı olan Eat Well, Amazon’dan satış yaptığı Amerika’da 200 bin haneye girdi. Çayı da ürünlerine katan markayla ilgili büyüme planlarını anlatan Yetkin Güneş, “Türkiye’de üretilebilecek her ürünü bu markamızın altında toplamak istiyoruz. Amerika’dan sonra Almanya satışlarını artırmayı hedefl iyoruz. Türkiye pazarına da gireceğiz. Kuruyemiş kategorisine girip Çin’e açılacağız. Çin e-ticaret pazarı 2.5 trilyon dolarlık büyüklüğüyle ABD’nin 4.2 katı büyüklüğe sahip. Sadece Eat Well’i değil uygun tüm markalarımızı o pazara da açmayı hedefl iyoruz ” dedi.