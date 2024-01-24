Food Expo 19 Mart'ta Moskova'da kapılarını açıyor

Perakende ve HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe) sektörlerine yönelik olarak hayata geçirilecek olan Food Expo 19-21 Mart 2024 tarihlerinde Moskova'nın en prestijli fuar alanı Crocus Expo'da gerçekleştirilecek.

Ana sloganı; “Büyük İşletmelerden Küçük İşletmelere” olan Fuarda, en büyük Rus ve uluslararası şirketler çözümlerini, başarılı uygulamalarını paylaşarak, iş birliği ve etkileşim fırsatlarını tartışacak. Fuarda ayrıca orta ve küçük işletmelerin temsilcileriyle ortaklık anlaşmaları gerçekleştirecek.

Perakende ve HoReCa alanında yeni bir fuar olan FOOD EXPO, gıda üreticileri, tedarikçileri ve sektör uzmanlarını küçük işletmelere yönelik çözümlerini sunmak üzere bir araya getirmeyi amaçlıyor. Fuar, 20 binden fazla ziyaretçiyi, 350'den fazla Rus ve uluslararası katılımcıyı bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuar sırasında katılımcılara 300 saatten fazla iş programı hazırlanacak. Bugünkü itibariyle 100'den fazla firmanın katılımını teyit ettiği FOOD EXPO’nun partneri ise Rusya’da yerleşik Velcom şirketi.

FOOD EXPO, stand alanları, forum alanları, sunum ve tadım alanları, sahne alanını içeren ve farklı konseptlerin bir araya geldiği bir fuar olarak öne çıkıyor. Fuarda yer alacak başlıca ana temalar ise şöyle:

Retail Expo – Gıda üretimi gerçekleştiren küçük işletmeler ile perakende ve toptan ticaretteki en büyük oyuncular arasındaki iletişimin yanı sıra pazarlama, müzakereler, iş bağlantıları kurulması yönündeki platform olarak yerini alacaktır.

Wine Expo- Katılımcı sayısı bakımından Rusya'nın en büyük şarap fuarı olan Wine Expo, şarap endüstrisinin liderleriyle temas kurma imkanı yaratacak. Wine Expo çerçevesinde şaraplar, ekipmanlar ve şaraba eşlik eden ürünleri içeren etkinlikler düzenlenecek.

Cheese Expo- Büyük ve küçük peynir ve süt ürünleri üreticilerini bir araya getirecek. Ayrıca katılımcılar gastro ve agroturizm, peynir, dondurma, pizza ve çok daha fazlasının yapımında deneyim alışverişinde bulunacaklar.

Mobil Expo- Franchise, gıda kamyonları, fast food konularında faaliyet gösteren firmalar ürünlerini ziyaretçilerin deneyimlerine sunacaklar.

Horeca Expo- FOOD EXPO çerçevesinde yerel ve uluslararası gıda ürünleri tedarikçileri ve distribütörlerinin yanı sıra restoran ve kafeler için ekipmanlar, fırıncılık ve şekerleme alanları için çözümler sunan en büyük fuar Horeca Expo olacak. Trendler ve hazır iş çözümlerinin yanı sıra katılımcılar, restoran işletmeciliği ve ticaretin kesiştiği noktada hangi projelerin ortaya çıktığını ve ortaklıklar yoluyla nasıl büyüyeceklerini tartışacak.

Sigma Expo Group tarafından düzenlenen FOOD EXPO Fuarı’nın bünyesinde “7. Rusya Mutfak Şampiyonası Chef a la Russe” gerçekleştirilecek. Şampiyona, toptan ticaret operatörü METRO ve Rusya Ulusal Mutfak Sanatçıları Birliği'nin desteğiyle düzenlenecek. Şampiyonaya katılım, ekiplerin işlerinde yüksek düzeyde profesyonellik, yetenek ve küresel ölçekte otel ve restoran işletmeciliğinin gereksinimlerini karşılama arzusu göstermeleri için bir fırsat oluşturacak. Jüride HoReCa uzmanları, mutfak yıldızları ve Ulusal Aşçılar Birliği yer alacak.

Türkiye Resmi Temsilciliği’nin Taneva Fuarcılık tarafından yürütüldüğü FOOD EXPO Fuarı, perakende ve HoReCa sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalar için de önemli bir uluslararası açılım olarak değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Taneva Fuarcılık Kurucu Ortağı İdil Aslantaş, “Food Expo, 2011-2019 yılları arasında başarı ile METRO Rusya tarafından düzenlenen METRO Expo Fuarı’nın yeni ve modern bir yorumudur. Fuar uzun yıllar METRO Expo adı ile düzenlenmiş ve ziyaretçilerinin yüzde 60’ı işletme sahipleri ve üst düzey yöneticilerden oluşmuştur. Fuar bu yıl Rusya’nın en büyük fuarının organizatörü Sigma Expo Group tarafından METRO Rusya’nın desteği ile gerçekleştirilecek. Bu eşsiz pazar Türk firmaları için büyük fırsatlar sunmaktadır. “