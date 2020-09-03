Forbes Travel Guide’dan Çırağan Sarayı’na “Beş Yıldız"

03 Eylül 2020

Çırağan Palace Kempinski İstanbul yaptığı açıklama ile Forbes Travel Guide tarafından her yıl düzenlenen “Star Awards” kapsamında 2021 yılı için “Beş Yıldız" ile ödüllendirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Çırağan Palace Kempinski İstanbul “gizli misafir’’ olarak otelde iki gece konaklayan, profesyonel ve bağımsız denetimciler tarafından 900 adet zorlu ve objektif başlıkta hem servis hem de ürün kalitesi anlamında değerlendirildi. Deneyim, ürün ve özellikle çalışanların hizmeti konusundaki başlıklarda Çırağan Palace Kempinski İstanbul dünyadaki 5 yıldız derecelendirme ortalamasının da üzerine çıkarak yılın en yüksek performans skorlarından birini aldı.

Tüm ödül alacak otelleri 2021 yılı baharında açıklayacağını belirten Forbes Travel Guide, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un da aralarında olduğu dünyadan bazı seçkin otellerin ön duyurularını bugün gerçekleştirdi.

"Yılın en yüksek performans skorlarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “Dünya çapında farklı kıtalardan uluslararası lüks otellerin arasından beş yıldız ortalamasının üzerinde yılın en yüksek performans skorlarından birini alarak ‘Beş Yıldız’ ile ödüllendirilmekten gurur duyuyoruz. Seyahat sektöründe çok prestijli bir yere sahip seçkin bir platform olan Forbes Travel Guide tarafından hem servis düzeyi hem de otel adına bağımsız ve zorlu denetimlerden en yüksek skorlardan biri ile geçerek bu ödülü almayı önemli buluyoruz. Bu başarıyı hem değerli misafirlerimiz hem de çalışanlarımız ile kutlayacak olmak bu günlerde hepimiz için kıymetli bir motivasyon olacak.” dedi.

Forbes Travel Guide CEO’su Filip Boyen ise, “Çırağan Palace Kempinski İstanbul ekibini bu önemli başarı için kutluyorum. Böylesine zorlu bir denetimden geçerek Forbes Travel Guide’da yılın en yüksek performans skorlarından birini almış olmak çok önemli. Otelin bu başarıyı kazanmasında sayısız faktör var. Üst düzey kalitedeki yiyecek ve içecek servisleri ve odalarının kusursuz görünmesini sağlayan kat hizmetleri bunlardan sadece bazıları. Burada böylesine güzel bir konaklama yapılabilmesini sağlayan çok özel bir ekip var.” ifadelerini kullandı.