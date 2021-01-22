Ford 3 milyon aracı geri çekecek

ABD’li otomobil şirketi Ford, araçlardaki olası hava yastığı sorunları sebebiyle eski model 3 milyon aracı geri çekeceğini duyurdu. Söz konusu eylemin şirkete 610 milyon dolar maliyete yol açacağı belirtilirken, Ford hisseleri perşembe günü yapılan açıklamanın ardından yüzde 2 düştükten sonra günü 6,2 artışla 11.53 dolardan kapattı. Böylece şirket, Haziran 2018’den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.



Perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na (SEC) söz konusu araçların geri çağrılmasının maliyetini bildiren Ford, komisyona sunduğu açıklamada, maliyetin şirketin faiz öncesi gelirleri veya hisse başı kazançlarını etkilemeyeceğini belirtti.



Hava yastığı sorunlarından etkilenen ve geri çağrılan modeller ise şöyle sıralandı: Ford Ranger (2007-2011), Fusion (2006-2012), Edge (2007-2010), Lincoln MKZ/Zephyr (2006-2012), MKX (2007-2010) ve Mercury Milan (2006-2011). Geri çağrılacak araçların 2.7 milyonu ABD’de yer alırken, yaklaşık 300 bini Kanada ve diğer bölgelerde bulunuyor.



Ford’un da araçlarında kullanılan Takata hava yastıkları, yıllardır otomobil üreticilerine çeşitli sorunlara yol açıyor. Hava yastıklarında açılan bir delikten havaya metal parçalarının saçılmasına sebep olan sorun, Reuters’a göre dünya genelinde 27 kişinin ölümüyle sonuçlandı.