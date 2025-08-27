Ford ABD'de 355 binden fazla aracını geri çağırıyor!
Ford, ABD'de 355 binden fazla aracını güvenlik sorunu nedeniyle geri çağıracağını açıkladı. NHTSA'nın duyurusuna göre, bazı yeni model kamyonetlerde gösterge paneli ekranı 'uyarı ışıkları veya araç hızı gibi kritik bilgileri' göstermiyor. Sürüş güvenliği için risk oluşturan bu arızanın, 2 Eylül'den itibaren araç sahiplerine bildirileceği ve ücretsiz yazılım güncellemesiyle giderileceği belirtildi.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, Ford 355 bin 656 aracını güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
Geri çağırma, özellikle 2025 ve 2026 model yılına ait F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD ve F-550 SD serisi kamyonetleri kapsıyor. NHTSA'nın duyurusunda, bu araçların gösterge paneli ekranında 'uyarı ışıkları veya araç hızı gibi kritik bilgileri' göstermede sorun yaşandığı, bunun da sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği belirtildi.
Araç sahiplerinin 2 Eylül'den itibaren bilgilendirileceği ve sorunun ücretsiz yazılım güncellemesiyle giderileceği bildirildi.