Ford, Gölcük’te üretime ara veriyor

17 Mart 2020

Aysel YÜCEL

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının otomotivciye faturası ağır oldu. Volkswagen, PSA, Renault gibi birçok otomotiv firması, salgının hızla yayıldığı Avrupa ülkelerinde üretimi durdururken, Türkiye’de ise ilk kötü haber Ford Otosan’dan geldi. Şirket, KAP’a yaptığı açıklama ile 30 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

“330 bin kapasiteli fabrikada Transit ve Custom üretiliyor”

Ford Otosan’ın konu ile ilgili KAP'a yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi: "Yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikamızda üretime ara verilecektir." Bilindiği gibi Ford Gölcük’te Ford Transit ve Ford Custom modellerini üretiyor. 5 bin 910 kişinin çalıştığı Gölcük fabrikasının toplam üretim kapasitesi ise 330 bin olarak açıklandı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının otomotiv sektörüne büyük darbe vurduğunu dile getirerek, Türkiye’yi Çin’den çok Avrupa pazarındaki gelişmelerin etkilediğini söylemişti.

Honda, Hyundai ve Renaut’da şimdilik üretim devam ediyor

DÜNYA’ya konuşan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, koronavirüs nedeniyle Türkiye’deki üretim planlarında henüz bir aksama ya da bir değişiklik olmadığını vurgularken, “Zaten bizde birçok parça Çin ve Japonya’dan geliyor, oralarda da üretim planlandığı gibi devam ediyor” dedi. Hyundai Assan yetkilileri de üretim tarafında bir sıkıntı olmadığını, evden çalışma sistemine de henüz geçilmediğini söyledi.

DÜNYA’ya konuşan Oyak Renault yetkilileri ise Bursa’daki fabrikada üretime devam edildiğini, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı. Yetkililer, koronavirüs salgınına karşı fabrikada tüm hijyen önlemlerinin alındığının da altını çizdi.