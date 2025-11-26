Ford Gürsoy Plaza Mersin’de hizmete açıldı

Mersin’de, merkez Mezitli ilçesindeki plazanın açılış töreninin onur konuğu, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK yöneticileri ve çeşitli sektörlerden iş insanları da bu önemli günde Gürsoy Ailesi’ni yalnız bırakmadı.

Törenin açılış konuşmasını kadın çalışanlar ve stajyerlerle birlikte yapan Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürsoy, Ford Otosan ve Koç Holding’le birlikte Mersin’de öğrenmeye, daha fazla gelişmeye ve daha iyisini yapmaya odaklanan ekibimizle bu tesisi hizmete açıyoruz” dedi.

“Ford, bu tesisle çok daha yakın ve ulaşılabilir olacak”

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ise şirketi ile Gürsoy Ailesi arasında yarım asrı aşan bir dostluğun bulunduğunu aktardı. Mersin’in Ford için stratejik bölge olduğunu kaydeden Ali Koç, yeni plazanın tüm Akdeniz’e hizmet vereceğini ifade ederek, “Bu tesis sayesinde Ford markası hem bireysel hem kurumsal müşterilerimize çok daha yakın, çok daha ulaşılabilir olacak. Bugün açılışını yaptığımız tesisimiz en büyük cepheye sahip. İnşallah en büyük cirolara da müşteri memnuniyetlerine de sahip olacak” diye konuştu.

“Avrupa’daki Ford’ların yüzde 76’sını üretiyoruz”

Ford Otosan’ın 2 ülkede 4 fabrikasının bulunduğunu anımsatan Ali Koç, Türkiye’nin ihracat lideri olarak üretim faaliyetlerinin Türkiye sınırlarını aştığına işaret etti. Yıllık toplam 934 bin 500 adetlik kapasiteyle Avrupa’nın en büyük ticari vasıta üretim merkezi olduklarının altını çizen Ali Koç, şöyle devam etti: “Türkiye’nin 10 yıldır ihracat şampiyonuyuz.

Romanya’nın en büyük 2’nci ihracatçısıyız. Ford’un Avrupa’daki ticari vasıta satışının yüzde 76’sını yapıyoruz. Yani Avrupa yollarında gördüğünüz Ford marka ticari araçların yüzde 76’sı Ford Otosan tarafından üretiliyor. Binekte ise yüzde 36’sının üretimini gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber Volkswagen’e de ticari araçlar üretiyoruz. Dolayısıyla Ford Otosan’ın Ford dünyası içindeki rolü de büyük. Yaklaşık yüzde 30’unu biz teşkil ediyoruz ve

Türkiye, Ford’un Avrupa’daki en önemli 3’üncü pazarı.”

Kente değer katan yatırımların her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de “Bütün sektörlerin faaliyet gösterdiği bir yer olan Mersin, İstanbul’dan sonra fırsatlar şehri olarak anılacak kentlerin başında geliyor” dedi.