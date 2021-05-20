Ford ikinci çeyrekte yüzde 50 üretim kaybı yaşayabilir

ABD'li otomotiv şirketi Ford'un, çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021 yılının ikinci çeyreğinde büyük üretim kaybına uğraması bekleniyor.



CNBC'nin haberine göre Ford, haziran ayında Kuzey Amerika'da 8 fabrikasında farklı zamanlarda üretime ara vermeyi değerlendiriyor. Üretimin planlandığı gibi durdurulması halinde ikinci çeyrekte üretim kaybının yüzde 50'yi bulabileceği hesaplanıyor.



Habere göre Ford, yılın ikinci yarısında da yüzde 10 üretim kaybı bekliyor. 2021 yılının tamamında Ford’un üretebileceğinden 1,1 milyon daha az üreteceği öngörülüyor.



Üretimlere ara verilmesinin Ford’a maliyeti ise 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.