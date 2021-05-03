Ford Köln fabrikasında üretime 6 hafta ara verecek

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, çip tedarik sorunları nedeniyle Köln tesisinde üretimi 6 hafta boyunca askıya alacağını duyurdu.

Bild gazetesinin haberine göre, fabrikada 3 Mayıs-18 Haziran arası sonrasında da 30 Haziran-9 Temmuz arası, daha kısa vardiyalarla üretim olacak. Bu süre içinde fabrika kapalı olacak ve tam zamanlı üretime 16 Ağustos'ta tekrar devam edilmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca Saarlouis fabrikasında da üretimin mayıs ayında önemli oranda yapılmayacağı ifade edildi. "Üretim açığını mümkün olduğunca fazla oranda kapatmaya çalışacağız. Durumu mümkün olan en erken sürede düzeltmek istiyoruz" denildi.

Ford, daha önce ABD’deki birkaç fabrikasında çalışmayı askıya almıştı. Çip sorunları, şirketin ilk çeyrek gelirinin azalmasına ve hisse fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ford, Türkiye'de de üretime 8 hafta ara verdi.