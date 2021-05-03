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Ford Köln fabrikasında üretime 6 hafta ara verecek

Ford, çip darboğazı nedeniyle Köln fabrikasında üretime 6 hafta ara verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, çip tedarik sorunları nedeniyle Köln tesisinde üretimi 6 hafta boyunca askıya alacağını duyurdu.

Bild gazetesinin haberine göre, fabrikada 3 Mayıs-18 Haziran arası sonrasında da 30 Haziran-9 Temmuz arası, daha kısa vardiyalarla üretim olacak. Bu süre içinde fabrika kapalı olacak ve tam zamanlı üretime 16 Ağustos'ta tekrar devam edilmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca Saarlouis fabrikasında da üretimin mayıs ayında önemli  oranda yapılmayacağı ifade edildi. "Üretim açığını mümkün  olduğunca fazla oranda kapatmaya çalışacağız. Durumu mümkün olan en erken  sürede düzeltmek istiyoruz" denildi.

Ford, daha önce ABD’deki birkaç fabrikasında çalışmayı askıya almıştı. Çip sorunları, şirketin ilk çeyrek gelirinin azalmasına ve hisse fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ford, Türkiye'de de üretime 8 hafta ara verdi.

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