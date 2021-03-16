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Ford Motor Company ve Volkswagen AG ortak üretim için anlaştı

Ford ile Volkswagen, iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ford Motor Company ve Volkswagen AG, 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaştı.

Ford Otomotiv'den yapılan açıklamada, "Proje kapsamında Yeni Nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV ve tam elektrikli versiyonlarının, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023'ün ilk yarısından itibaren kademeli ve çoğu ihracata dönük olacak şekilde üretilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

 

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