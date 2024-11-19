Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı
Ford Otomotiv Sanayi (FROTO), yatırımcıları tarafından bir süredir beklenen bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirket 350 milyon liralık sermayesini 3,5 milyar liraya çıkaracağını, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağını kaydetti.
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Ford Otomotiv Sanayi (FROTO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
Açıklamada, şirket sermayesinin 350 milyon lira olan sermayenin yüzde 900'lük artışla 3,5 milyar liraya çıkarılacağı belirtildi.
FROTO'nun bedelsizinin ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Şirket bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlara başvurulacağını duyurdu.