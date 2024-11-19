Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz sermaye artırımı kararı

Ford Otomotiv Sanayi (FROTO), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Açıklamada, şirket sermayesinin 350 milyon lira olan sermayenin yüzde 900'lük artışla 3,5 milyar liraya çıkarılacağı belirtildi.

FROTO'nun bedelsizinin ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Şirket bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlara başvurulacağını duyurdu.