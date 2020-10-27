Ford Otomotiv'in 9 aylık net karı yüzde 69 artışla 2 milyar 268 milyon lira oldu

27 Ekim 2020

Ford Otomotiv'in finansal sonuç duyurusuna göre, Net Finansal Giderler, Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu ve kur hareketi etkisiyle Net Kur Farkı Gideri’nde görülen yüzde 80 artışa bağlı olarak yüzde 62 yükseldi. Vergi Öncesi Kâr yüzde 79 artışla 2 milyar 308 milyon lira oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türk otomotiv endüstrisinde satışlar Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 76 artarak 504 bin 786 adet olmuştur. Ağustos sonunda binek araç segmentinde yapılan Özel Tüketim Vergisi artışına rağmen satışlarda güçlü trend sürmüştür. Yıllık bazda tüm segmentlerde büyüme görülmüştür: Binek araç yüzde 70, hafif ticari araç yüzde 126, orta ticari araç yüzde 71 ve kamyon yüzde 122. Binek araçların toplam endüstrideki payı yüzde 77 olmuştur. Hafif ticari araçların payı yüzde 12,1'e yükselmiştir. Ford Otosan ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini yüzde 37,3 rekor payla sürdürmüş ve toplam pazarda yüzde 11,6 payla 3’üncü sırada yer almıştır.

Avrupa ticari araç pazarı, e-ticaretin etkisiyle hızla toparlanmıştır. Pazardaki olumlu trend ve Ford'un güçlü performansı, Ford Otosan'ın ihracat adetlerine olumlu yansımıştır. Ağustos'ta bakım ve yaz tatili nedeniyle üretime planlı ara verilmesiyle geçici yavaşlama görülse de, Temmuz ve Eylül'de ihracat adetleri artmıştır.

Ocak-Eylül döneminde yurt içi satış adetlerimizdeki yıllık yüzde 117 artış, olumlu ürün miksi ve fiyatlama disiplinimiz sayesinde yurt içi satış gelirlerimiz yıllık yüzde 148 artışla 8.414 milyon lira olmuştur.

İhracat gelirlerimiz 20.077 milyon lira olmuştur. İhracat adetlerimizdeki yüzde 37 (3Ç: -yüzde 24) azalışa karşılık, kur etkisi, olumlu ürün miksi ve maliyetleri kapsayan ihracat anlaşmalarımıza bağlı olarak ihracat gelirlerimizdeki yıllık düşüş yüzde 17 ile sınırlı kalmıştır. İhracat gelirlerimiz 3. Çeyrekte yıllık yüzde 3 büyümüştür.

Toplam Satış Gelirlerimiz, satış adetlerimizdeki yüzde 21 düşüşe rağmen yüzde 3 artmış ve 28.490 milyon TL olmuştur. İhracatın satış gelirlerindeki payı yüzde 70 olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ilk dokuz ayında kârlılığımız güçlü seyretmiştir. Kârlılığımızı destekleyen faktörler şunlar olmuştur:i) yurt içi satış adetlerinin artması, ii) toplam satışlarda yurt içi pazarın payının artması, iii) fiyatlama disiplinimizin sürmesi, iv) COVID-19 etkilerini azaltmaya yönelik maliyet azaltıcı ilave önlemler ve etkin gider yönetimi, v) maliyet artı (cost plus) ihracat anlaşmaları ve vi) kur etkisi (ortalama EUR/TL yıllık bazda ilk çeyrekte yüzde 10, ikinci çeyrekte yüzde 15, üçüncü çeyrekte yüzde 34 artış).

Brüt kâr, yurt içi satışların toplam içindeki payının artmasıyla yüzde 19 yükselerek 3.399 milyon lira olmuştur. Maliyet azaltmaya yönelik önlemlerin sıkılaştırılması, alınan ilave tedbirler ve fiyatlama disiplini bu performansı desteklemiştir.

2019 yılının ilk dokuz ayında ihracat işlemlerine bağlı olarak Esas Faaliyetlerden 20 milyon lira Net Kur Farkı Gideri oluşurken, 2020 yılının ilk dokuz ayında 464 milyon lira Net Kur Farkı Geliri elde edilmiştir. Böylece 2019 yılının ilk dokuz ayında 237 milyon lira olan Net Diğer Gider, 2020 yılının ilk dokuz ayında 474 milyon lira Net Diğer Gelire dönüşmüştür. Esas Faaliyet Kârının yıllık yüzde 75 artışla 2.762 milyon liraya ulaşmasında kurun önemli katkısı olmuştur. Kur etkisinden arındırılmış Faaliyet Kârı ise yüzde 26 artarak 2.287 milyon lira olmuştur. VAFÖK yüzde 61 büyüyerek 3.436 milyon liraya yükselmiştir. Kur etkisinden arındırılmış VAFÖK ise yüzde 25 artışla 2.961 milyon lia olmuştur. Araç başına kaydedilen VAFÖK 2020 yılının ilk dokuz ayında 1.789 EUR olmuştur."