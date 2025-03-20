Ford Otomotiv'in liman projesi ile ilgili 'ÇED Olumlu' kararı verildi

Ford Otosan’ın Başiskele’deki liman projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verildi.

Toplam 1 milyon 348 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesisin genişletilmesi kapsamında 248 bin 349 metrekarelik dolgu alanı ve üç yeni dolfen yapılması planlanıyor.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"KOCAELİ ili BAŞİSKELE, ilcesi Sepetlipınar Mah. Derya Cad. No:1 sınırları içerisinde, FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan LİMAN (İSKELE VE GERİ SAHA REVİZYONU, İLAVE DOLFEN) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; KOCAELİ Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."