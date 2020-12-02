Ford Otosan, batarya montaj fabrikası kuruyor: İlk ve tek entegre elektrikli araç tesisi

Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit’in üretim sorumluluğunu alan Ford Otosan, Kocaeli’de batarya montaj fabrikası yatırımı için çalışmalara başladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız” dedi.

Ford Otosan, elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde büyük önem taşıyan batarya montaj fabrikasını 2022 itibarıyla Kocaeli’de hayata geçirecek. Şirket bugüne kadar elektrikli araç üretimi için 56 milyon Euroluk yatırım yaptı.

Ford’un elektriklenme stratejisi kapsamında yeni bir aşamaya geçtiğini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan olarak, bugüne kadar ülkemiz adına ticari araç üretiminde önemli sorumluluklar üstlendik, mühendislik bilgi birikimimiz ile Ford dünyasında çok önemli bir konuma ulaştık. Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere elektrikli araç yatırımlarımıza Türkiye’nin ilk ve tek şarj edilebilir ticari aracı Custom PHEV üretimi ile başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde, Ford'un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit'in üretim sorumluluğunu üstlenerek büyük bir başarıya imza attık. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Böylece, Kocaeli Fabrikalarımızın Türkiye’de ilk ve tek entegre araç üretim tesisi olması yolunda önemli bir adım attık diye konuştu.

Yazılımsal testler de yerli olacak

Yenigün, batarya adımları ile yazılım mühendisliği yeteneklerine bir yenisini eklediklerine dikkat çekerek, “Bu önemli yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimiz ile yerli olarak geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için bir kazanım. Bataryası dahil elektrikli araç üretiminin, geniş bir ekosistemde ülke ekonomisine ve yerli tedarikçiler dahil sanayimizin dünyada rekabet edebilmesine çok olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum" dedi

Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit, 67 kWh 400 Volt lityum iyon pil ile 350 km’ye kadar menzil sunacak. Entegre çalışma sistemini hedefleyen yeni batarya montaj fabrikası son teknoloji imalat çözümleri ile donatılacak, AGV (akıllı taşıma sistemleri) ile verimlilik sağlanacak. Yüksek kaliteli ürün çıktıları almak için yeni nesil perçinleme ve kaynak teknolojileri kullanılacak. 8'i montaj hattında, 22'si ise kasa imalat hattında olmak üzere toplamda 30 adet robot sayesinde otomasyon seviyesi yüksek ve esnek bir üretim tesisi oluşturulacak. Teknolojik tesiste kolaboratif robotlar ile kameralı kontroller yapılacak.

Bataryalar yine Ford Otosan’ın kuracağı test laboratuvarlarında elektrik testi, hava kaçağı testi gibi güvenlik testlerinden geçirilecek. Bu test esnasında batarya paketinin; şarj düzeyi, paket ve hücre sıcaklık kontrolü ile yazılım kontrolü yapılacak. Kullanılacak yeni soğuk metal transfer kaynak teknolojisi ile batarya kasalarının hava ve su sızdırmazlığı yüzde 100 kontrol altına alınacak. 'Light Guide System' adı verilen projeksiyon ve 3D sensörlerle batarya paketinin tüm montaj adımları takip edilebilecek. Destek sistemine ek olarak kolaboratif robotlar üzerine yerleştirilmiş görüntü işleyen kameralar ile olası üretim hatalarının önüne geçilecek.

Sıklıkla yatırım haberleri gelecek

Haydar Yenigün, pandeminin çevreci araçlara talebi artırdığını vurgulayarak, “Elektrikli araç dönüşümü beklenilenden de hızlı olacak. 2021’de bu konuda önemli adımlar atılacak” dedi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) batarya paketinde iş ortağı olarak Farasis'le anlaşmasına da değinen Yenigün, "Bu önemli bir gelişim. Bunu takip etmemiz lazım ama TOGG'un önümüzdeki süreçte üretimini yeni bir fabrikada yapacak olması bunun belli bir süreç gerektirdiği gerçekleri var " dedi. Türkiye'de 2 milyon adet üretim kapasitesine sahip bir otomotiv sanayisi bulunduğuna dikkati çeken Yenigün, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu dünya ölçeğinde çok önemli bir rakam. Önümüzdeki 10 yılda da elektrikli araçların gündemimizde yüzde 100'e varan bir şekilde var olacağını dikkate alırsak, Türkiye'de batarya üreticisi olmadan bu sistemin ayakta kalması mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çeşitli firmaların sıklıkla yatırım yapma haberlerini göreceğiz” dedi.

“ÖTV teşvikleri yeterli değil”

Türkiye'de de elektrikli araçlar konusunda yavaş yavaş teşvik mekanizması başladığını ifade eden Yenigün, elektrikli üretilecek otomobiller için uygulanan ÖTV teşvikinin yeterli olmadığına ve bunun ticari araç müşterilerini kapsamadığına dikkati çekti.

“Türkiye’nin en büyük Ar-Ge kadrosu”

Haydar Yenigün, 60. yılını kutlayan Ford Otosan’ın bu süreçte 6 milyona yakın araç ürettiğini hatırlatarak, şirkete yönelik şu bilgileri verdi: “Ar-Ge gücümüzle Türkiye'nin ilk yerli üretim motorundan, ITOY ödüllü kamyonuna varan birçok başarıya imza attık. 1300’ü aşan mühendisi ile Türkiye’nin özel sektör olarak en büyük Ar-Ge kadrosuna sahibiz. Ticari araçta Avrupa’nın en büyük üretim üssü haline geldik. Türkiye’de en çok yatırım yapan şirketlerden biriyiz, sadece son 10 yılda 2,5 milyar euro yatırım yaptık. Hafif ticaride yüzde 71.8 ve ağır ticaride yüzde 79.4’e ulaşan yerlilik oranlarımızla Türkiye’nin en iyisi noktasına geldik” dedi.