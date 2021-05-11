Ford Otosan, Gölcük'te üretime yeniden başlıyor

Ford Otosan, Gölcük fabrikasında 7 Haziran'da yeniden üretime başlayacağını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, yarı iletken malzemelerde yaşanan ilave tedarik sorunları nedeniyle, Gölcük Fabrikasında her yıl yaz aylarında yapılan planlı bakım çalışmalarının öne çekilerek 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan Ford Otosan, Eskişehir Motor fabrikasında 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir Kamyon fabrikasında ise 31 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verileceğini bildirdi.