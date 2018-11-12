Ford Otosan hisseleri Volkswagen söylentileriyle yükseliyor

12 Kasım 2018

Ford Otosan hisseleri Volkswagen'e (VW) ait ticari bir aracın üretiminin Ford Otosan'a kaydırılabileceği haberlerinin etkisiyle yüzde 2.5 civarı primli.

Alman üretici Volkswagen, üretim planları hakkında bilgi sahibi bir kaynağın geçen hafta verdiği bilgiye göre, fabrikalarında elektrikli bir araca yer açmak için T6 Transporter adlı hafif ticari araç modelinin üretimini Ford Otosan'a kaydırmayı değerlendiriyor. Ancak kararın VW yönetim kurulunun yarısını oluşturan Alman sendikalar tarafından onaylanması gerekiyor.

Hürriyet gazetesinde bugün yer alan haberde, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün VW'nin bu planları hakkındaki soruya cevabına yer verildi. Yenigün, "Üzerinde çalışıyoruz. Kesin olan bir şey yok. Aralık ayı ortası veya sonu net olarak belli olacak" dedi. Habere göre Yenigün, hangi modelin üretilip üretilmeyeceğin ilişkin soruya "Dediğim gibi çalışmalar devam ediyor." cevabını verdi.

Ford Otosan etkilisi, konu hakkındaki sorusu üzerine Reuters'ı Ford Motor Company ile Volkswagen arasında yaz aylarında yapılan stratejik ortaklık niyet anlaşması hakkındaki açıklamayı hatırlattı. Anlaşma pekçok alanın yanı sıra ticari araçların ortak geliştirilmesi için ön çalışmalar yapılmasını içeriyor.

Ford Otosan hisseleri yüzde 3.4 primle 58.55 liraya kadar yükseldikten sonra, yüzde 2.5 primle 58 lira civarında işlem görüyor.

TEB Yatırım analisti Akif Daşıran, "Birkaç aydır VW ile Ford arasındaki işbirliğinin ortak ticari araç üretimini de kapsayacağı konuşuluyordu. Ardından böyle bir açıklama, ayrıntılar belli olmamasına rağmen hissenin tepkisine yol açmış gözüküyor" dedi.

Ford Otosan, Ford'un hafif ve ağır ticari araç üretiminde dünya üzerindeki başlıca üretim merkezleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Reuters