Ford Otosan, Karbon Saydamlık Projesi notunu C’den B’ye yükseltti

10 Eylül 2020

Ford Otosan, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları’nın (GRI Standards) “temel” (core) ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Buna göre, şirket sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ve sorumlu yatırım konusunda uluslararası ölçekte kabul gören 'FTSE4Good - Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ndeki yerini koruyarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP) notunu C’den B’ye yükseltti.

Rapora göre, ürettiği birim araç başına düşen enerji tüketimini ve sera gazı salınımını azaltma hedeflerine ulaşmak üzere çalışmalarına devam eden Ford Otosan, bu kapsamda farklı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini hayata geçiriyor. Gölcük ve Sancaktepe Fabrikalarında bina dış cephesini kapsayan panellerden oluşturulan ‘Solarwall’ sistemiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma için güneş ışınlarını kullanan şirket, yine Gölcük Fabrikasında kurulan yedi rüzgâr türbini ile tüketilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya çalışıyor. Aydınlatma konusunda ise LED dönüşümlere odaklanan şirket, 2019’da hayata geçirdiği ‘Suntracker’ sistemleriyle güneşten gelen ışığı atölyelerini aydınlatmak için kullanmaya başladı.

"Sürdürülebilir iş süreçleri için hiyerarşiyi yok ediyoruz"

2019 sürdürülebilirlik raporu ile ilgili değerlendirmede bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonlarına ulaşma yolunda sürdürülebilirlik yönetimini güçlendirmek amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon ve yalınlaşma süreçlerine odaklanarak kurum içi girişimcilik ve inovasyonu şirketin tüm kademelerine yaymaya 2019 yılında da devam ettiklerini aktardı.

‘Büyük veri’yi kullanarak bir yandan üretim süreçlerinde daha fazla verimlilik sağlarken diğer yandan üretim faaliyetleri kaynaklı çevresel performanslarını geliştirdiklerini ve ürünlerini daha da sorumlu hale getirdiklerini söyleyen Yenigün, "Ayrıca, çevik çalışma şekli ile daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçleri için çalışmalarımıza devam ediyor, hiyerarşiyi yok ediyoruz. Yarını inşa ederken, farklılıkları ve çeşitliliği destekliyor, sektördeki kadın-erkek eşitliğini sağlamak için öncü adımlar atıyoruz. İşe alımlarda kadın kotası uygulaması ile otomotiv sektöründe kadın istihdamı lideriyiz. Çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle ortaya çıkan tüm yenilikçi projeler ve dönüşüm sayesinde hedeflerimize ulaşıyor, rekabet gücümüzü artırırken sürdürülebilir bir gelecek için fayda sağlıyoruz.” dedi.