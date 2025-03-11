Ford Otosan ve Iveco’dan 343 milyon Euro’luk ağır kamyon iş birliği

Ford Otosan ve Iveco, yeni ağır kamyon kabin modellerinin geliştirilmesi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. 343 milyon Euro değerindeki anlaşma, Avrupa Birliği'nin 2028'de yürürlüğe girecek Doğrudan Görüş Standardı (GSR D Direct Vision Yönetmeliği) gerekliliklerine uyum sağlamak ve karbon salınımını azaltmak amacıyla hayata geçirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, tarafların yeni kabinleri ortak geliştireceği, bazı kabin parçalarını birlikte tedarik edeceği ve her iki şirketin de kabinleri kendi tesislerinde üreterek Ford Trucks ve Iveco markaları altında satışa sunacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ortak geliştirme faaliyetleri kapsamında tasarlanacak ilk kabinlerin 2028 yılı itibarıyla üretime hazır hale gelmesi beklenmektedir. Ford Otosan ve Iveco, bu proje kapsamında fikri hakları eşit şekilde paylaşacak ve mühendislik harcamalarını ortak karşılayacaktır. Üretim ve yatırım harcamaları ise satış adetleri oranında paylaşılacaktır."

Anlaşma, 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak ve tarafların 30 Kasım 2026'ya kadar belirli koşullarla fesih hakkı bulunacak.