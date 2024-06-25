Ford Otosan ve Otokoç Otomotiv bir ilke imza attı

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre program, otomotiv ve mobilite alanında yenilikçi iş modelleri ve ürünlerle akıllı mobilitenin geleceğine ivme kazandırmayı, Ford Otosan ve Otokoç Otomotiv'in yetkinliklerini bir araya getirerek sürdürülebilir iş modelleri oluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca program, elektrifikasyon, mobilite servislerinin dijitalleştirilmesi ve yeni mobilite çözümleri üzerine inovatif fikirler toplayarak girişim ekosisteminde sinerji yaratmayı ve işbirliği konusunda bir rol model olmayı hedefliyor. Şirketler, bu sene ilk defa birlikte 'Synergy Mobility Innovation' adıyla gerçekleştirecek. Programda her iki şirketin güçlü yanları kullanılarak, ticarileşme potansiyeli yüksek girişimler geliştirilecek.

Yeni işbirliği ile kurumsal sinerji artırılacak

Ford Otosan ve Otokoç Otomotiv, şirket içindeki girişimcilik ve inovasyon kültürüne yeni bir yaklaşımla ivme kazandırırken, Koç Topluluğu da grup şirketleri arasındaki işbirliğini güçlendirerek kurumsal sinerjiyi artırmayı hedefliyor. Program, Ford Otosan'ın diğer hissedarı Ford Motor Company için de global etki yaratma potansiyeline sahip olup, ekiplerin müşterilerden elde edeceği iç görülerle ticarileşme ihtimali yüksek girişimler oluşturmayı amaçlıyor.

Ford Otosan'da 2016'dan bu yana 270 kurum içi girişimci 75 proje üretti. Şirketin inovasyon programı kapsamında şimdiye kadar 10 ana kampanya altında yürütülen projelerden üçü Ford Otosan bünyesinde kullanılmaya başlandı, üçü dış müşterilere ticarileştirildi ve diğer dördü de şirketleşti.

Otokoç Otomotiv'de ise 2016'dan bugüne 12 döngüde geliştirilen fikirlerle yaklaşık 2 bin 700 yeni müşteri kazanıldı. Otokoç Otomotiv, Kurum İçi Girişimcilik süreçleri kapsamında toplam 12 döngüde 47 iş fikrini yalın girişim metodolojisi ile çalışarak, 29 iş fikrini pilot dönemde geliştirdi ve yedi iş fikrini ticarileştirdi. Son dört yılda bu faaliyetlerden 100 milyon liranın üzerinde ciro elde edildi.