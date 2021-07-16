Ford Otosan, Yeniköy'de 3 hafta mola verecek

Ford Otosan Yeniköy fabrikasında üretime ara verileceğini açıkladı.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, bu dönemde fabrikada periyodik bakım ve yeni yatırımlar için üretim hatlarının hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Yeniköy fabrikasında yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz-15 Ağustos 2021 tarihlerinde üretime ara verileceği bildirildi.

Açıklamada, Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında ise, rutin duruşların daha önce öne çekilmiş olduğu hatırlatılarak, bu kapsamda ilave duruş beklenmediği ifade edildi.