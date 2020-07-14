Ford Otosan'a 150 milyon dolar kredi

14 Temmuz 2020

Ford Otosan, Dünya Bankası Grubu bünyesindeki IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada "Önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen araç geliştirme ve üretim tesislerinde verimlilik, kapasite, modernizasyon vb. yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla en fazla 150 milyon ABD Dolarına tekabül edecek tutarda Euro cinsinden kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Kredi, iki yıl geri ödemesiz altı yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacak. Açıklamada, "Kredinin 15 Eylül 2020 tarihine kadar kullanılması planlanan kredinin banka masrafları hariç endikatif faiz oranı yıllık yüzde 2,15 olarak belirlenmiş olup, nihai faiz oranı kullanım tarihinde netleşecektir" bilgisi verildi.