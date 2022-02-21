Ford Otosan’da dört üst düzey atama

Ford Otosan'da 18 Şubat 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda dört üst düzey atama gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin Ford Otosan’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2021 tarihinde, 1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere açıklanan atama yürürlükten kaldırılarak halihazırda İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Saibe Gül Ertuğ, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Finans ve Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı Vekili (CFO Vekili) atandı.

Toplam Kalite Direktörü görevini yürüten Oya Başak Akyol, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni oluşturulan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına, Dönüşüm Liderliği bünyesinde Çevik Koç görevini yürüten Fikri Onur Sarıkaya, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Toplam Kalite Direktörlüğü görevine getirildi.

Akıllı Hareketlilik Lideri görevini yürütmekte olan Fahrettin Canalp Gündoğdu da 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü olarak atanmasına karar verildi.