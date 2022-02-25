Ford Otosan’da temettü teklifi belli oldu

Ford Otosan, Genel Kurul’a 2021 kârından hisse başına 13 TL brüt kâr payı teklifi sunulacağı belirtildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, kâr payı dağıtım tarihi 24 Mart olarak belirlendi.

Şirket, 2021 kârının 4,56 milyar TL’sini brüt nakit temettü olarak dağıtacak. 454,4 milyon TL Kanuni yedek akçe, 2,22 milyar TL olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacak.