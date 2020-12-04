Ford Otosan’dan 20,5 milyar liralık dev yatırım hamlesi

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, 2026 yılına kadar 20,5 milyar lira yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesi, bununla birlikte üretim tesislerindeki modernizasyon ile otomasyon çalışmalarının geliştirilmesi planlanıyor.

60. yılını büyük bir yatırım hamlesi ile taçlandıran Ford Otosan, konuyla ilgili yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, 2026 yılına kadar yapmayı planladığımız 20,5 milyar lira yatırımı kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasından mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 6 yıl boyunca hayata geçirilecek ve etkisi 10 yılı aşacak ileri görüşlü bu yatırım ile hem şirketimizi hem de Türkiye otomotiv sanayiini geleceğe taşıyacağımıza ve global arenada rekabet gücümüzü artıracağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni nesil araçlara odaklanacak

20,5 milyar lira tutarındaki bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesi, bununla birlikte üretim tesislerindeki modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının geliştirilmesi planlanıyor. Şirket, “Ford’un Avrupa’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar payı başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

Yatırım, 3 bin ek istihdam getirecek

Bu kapsamda, Ford’un Kocaeli fabrikalarındaki araç üretim kapasitesi 650 bine çıkarılması ve batarya montaj fabrikası kapasitesinin de 130 bin adede ulaştırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda 3 bin kişilik ek istihdam sağlanması hedefleniyor. Şirket, yatırıma ilişkin detayları önümüzdeki dönemde paylaşacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca, “Çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte büyük Ford Otosan ailesi olarak heyecan duyduğumuz bu yatırım döneminin, memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

Türkiye’nin ilk entegre elektrikli araç üretim tesisi

Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit’in üretim sorumluluğunu Ford Otosan, geçen çarşamba günü de Kocaeli’de batarya montaj fabrikası yatırımı için çalışmalara başladığını açıklamıştı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız” vurgusu yapmıştı. Ford Otosan, elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde büyük önem taşıyan batarya montaj fabrikasını 2022 itibarıyla Kocaeli’de hayata geçirecek. Şirket bugüne kadar elektrikli araç üretimi için 56 milyon euroluk yatırım yaptı.