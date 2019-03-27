Ford Otosan’dan Çelikform Gestamp'a Altın Yıldız

27 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - Ford Otosan’ın, 7. kez düzenlediği Tedarikçi Zirvesi Ödül Töreni’nde global arenadaki hızlı büyümesine ve uluslararası düzeyde takdir ve beğeni kazanan araçlar üretmesine katkıda bulunan en başarılı 10 tedarikçiye çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Düzenlenen ödül töreninde Çelikform Gestamp Yılın İmalatçısı-2018 Altın Yıldız Ödülü’nü aldı. Ford Otosan’ın teslimat performansı, kalite puanı, yeni projelerdeki problem çözme kabiliyeti gibi kriterleri referans alarak Türkiye’deki tedarikçilerini değerlendirmesi sonucu verilen ödülü, Çelikform Gestamp adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Çelik ve Genel Müdür Süleyman Gökoğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen’in elinden aldı.

Beyçelik bünyesinde faaliyet gösteren ve otomotiv yan sanayii için her türlü standart ve yüksek dayanımlı sac ile birlikte boru ve alüminyum şekillendirme yapan Çelikform Gestamp, Altın Yıldız Ödülü’nü ilk kez aldı. Ödül, firma içinde düzenlenen organizasyonla tüm çalışanlarla paylaşıldı. Beyçelik bünyesinde bulunan Çelikform Gestamp, 1998 yılından bugüne Otomotiv Yan Sanayi’de her türlü standart ve yüksek dayanımlı sac ile birlikte boru ve alüminyum şekillendirme yapıyor. Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Çelikform Gestamp geniş bir yan sanayi parkına sahip.