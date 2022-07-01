Ford Otosan’dan Craiova fabrikasına 490 milyon Euro’luk yatırım

Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında, Romanya’daki Craiova fabrikasının devrine ilişkin anlaşma tamamlandı. Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayan anlaşma ile Ford’un Craiova’daki araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçti.

Craiova'nın Ford Otosan üretim ağına dahil olmasıyla, tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Courier’nin içten yanmalı van ve kombi versiyonları gelecek yıl itibarıyla, bunların tam elektrikli versiyonları ise, 2024 itibarıyla Craiova’da üretilecek ve piyasaya sunulacak.

Ayrıca halihazırda Craiova’da üretilen Ford Puma’nın ve 2024 senesinde devreye alınacak yeni tam elektrikli versiyonunun üretim sorumluluğu da Ford Otosan’a geçecek. Bu iki aracın ürün portföyüne eklenmesiyle Ford Otosan, 2 ülkedeki 4 tesisinde Transit, Transit Custom, Courier ve Puma modellerinin elektrikli versiyonlarını üretecek.

“Başarı öykümüze heyecan verici deneyimler ekleyeceğiz”

Craiova'nın üretim tesisleri ağının önemli bir parçası olması ile birlikte Ford Otosan’ın üretim tecrübesinin uluslararası boyuta taşındığına dikkat çeken Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, “Elektrifikasyon, 100 yılı aşkın süredir sektörümüzün en dönüştürücü değişimini temsil ediyor ve önemli ihracat pazarımız Avrupa elektrifikasyonda hızla yol almakta. Ford'un kısa süre önce açıkladığı Avrupa elektrifikasyon planı ve Ford Otosan'ın Custom PHEV ile başlayan, E-Transit ile devam eden elektrifikasyon konusundaki geniş deneyim ve bilgi birikimi göz önüne alındığında, Craiova'nın Ford'un elektrifikasyon ve ticari araç büyüme planlarında daha da güçlü bir rol oynayacağına inanıyoruz. Craiova fabrikamız, Ford Otosan’ın ticari araç tasarımı, mühendisliği ve üretim konusundaki geniş deneyimi ve bilgi birikiminden yararlanacak. Bugün Avrupa’daki en verimli Ford fabrikalarından biri olan Craiova’nın başarı hikayesine yeni ve daha da heyecan verici sayfalar eklemek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

490 milyon Euro yatırım yapacak

Ford Otosan, Craiova’da 2023 yılında başlayacak Yeni Nesil Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde mühendislik harcamalarını da içeren 490 milyon Euro yatırım yapacak. Craiova fabrikasında araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adete yükselecek, üretim planına bağlı olarak yeni nesil Courier üretimi yıllık 100 bin ve Puma üretimi yıllık 189 bin adede kadar çıkabilecek.

Geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırımın tamamlanması ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını duyuran Ford Otosan, Craiova fabrikasının kapasitesinin de eklenmesi ile yılda 900 binin üzerinde araç üretebilecek.