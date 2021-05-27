Ford Otosan'dan Driventure ile girişim hamlesi

Avrupa’nın ticari araç üretim lideri Ford Otosan, otomotiv sanayinin dönüşümünde kilit rol üstlenecek yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim ekosistemi ile hayata geçirmek üzere kurumsal girişim sermayesi şirketi ‘Driventure’u kurdu. Ford Otosan’ın girişim sermaye şirketi olan Driventure, mobilite (akıllı hareketlilik), bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağında girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri geliştirecek.

Yenilikçi projeler geliştirilecek

Driventure’ın amacının Ford Otosan ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı girişimler bulmak ve stratejik yatırım yapmak olduğunu altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Küresel otomotiv ekosistemi, teknoloji ve mobilite bazlı start-up ekseninde dikkat çekici büyümesine devam ediyor. 2009'dan bu yana, sadece 'akıllı hareketlilik - mobilite' alanında girişimlere 260.6 milyar dolarlık yatırım sağlandı ve 2020’de bu rakama 41.1 milyar dolar daha eklendi. Bu sürecin dışında kalmak, müşteri beklentilerine yanıt verememek, geç kalmak anlamına geliyor. Ford Otosan olarak, girişim ekosistemini hem Türkiye’de hem dünyada takip edebilecek, fırsatları ve yeni teknolojileri anlayacak bir yapı oluşturmaya karar verdik. Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz."

Akıllı ulaşım teknolojilerine yatırım

Driventure’ın hayata geçirdiği ilk yatırımlarından biri olan ‘Optiyol’, yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olarak verimli ve pratik rota planları sunuyor. Optiyol çözümlerinin Ford Otosan’nın ağır ticari markası Ford Trucks ve son teslimat çözümlerinde kullanılması öngörülüyor. Şirketin bir diğer önemli yatırımı ise elektrikli araç sürücülerini ve şarj istasyonlarını bir araya getiren akıllı mobilite çözümleri sunan 'Bluedot'. Daha sürdürülebilir ve temiz şehirler için elektrikli bir araç ve şarj istasyonu hareketliliği yaratma misyonuyla çalışan Bluedot, aynı zamanda filo yöneticilerinin elektrikli dönüşümü için yazılım çözümü üzerinde çalışıyor.