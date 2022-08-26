Ford Otosan'dan sıfır emisyon hedefi

Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedeflediğini açıkladı.

Ford Otomotiv'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Ford Otosan'ın Uzun Dönem Sürdürülebilirlik Hedefleri'nin belirlenmesine ve önümüzdeki dönemde çalışmaların bu hedefler doğrultusunda yürütülmesine karar verildi.

Bu kapsamda, Ford Otosan'ın, "Gelecek Şimdi" vizyonuyla iklim değişikliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi, su yönetimi, çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal yatırım alanlarında, Türkiye'de otomotiv ekosisteminin geleceğini dönüştüren hedefleri belirlendi

Açıklamada, "Kamuyla paylaşılan çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında performansımızı içeren raporlamalarımızda ilgili konularda yıl içinde yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında paydaşlarımız bilgilendirilecektir." denildi.

Ford Otosan'ın uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri şu şekilde:

"İklim Değişikliğine Yönelik Hedefler:

- İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyoruz.

- Yurt içinde Gölcük, Yeniköy, Eskişehir üretim tesislerinde ve Sancaktepe Ar-Ge Merkezinde, 2030'da karbon nötr olmayı amaçlıyoruz.

- Karbon dönüşümü konusunda, tedarikçilerimizin karbon emisyonlarını hesaplıyor, otomotiv endüstrisinin büyük bir ekosistem olduğu bilinciyle, tedarik zincirindeki 300'den fazla tedarikçimizin 2035'te karbon nötr olmasını amaçlıyoruz.

- 2030 yılına kadar tedarikçilerimizin (T1) %50'sinin yerinde denetimini sağlamayı hedefliyoruz.

- Lojistik operasyonlarımızı 2035 senesinde karbon nötr hale getirmeyi hedefliyoruz.

Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomiye Yönelik Hedefler:

- 2030 yılına kadar operasyonlarımızdaki düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerleyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

- 2030 yılına kadar tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldırmayı ve fabrikalarımızda ürettiğimiz araçlarımızdaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını %30'a çıkartmayı hedefliyoruz.

Su Yönetimine Yönelik Hedefler:

- Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir yerleşkelerimizde ortaya koyacağımız geri kazanım projeleri ile araç başı temiz su kullanımını 2030'a kadar %40 oranında azaltmayı amaçlıyoruz.

Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Topluma Yönelik Hedefler:

- Yönetim Kurulumuzda kadın üye oranını asgari %25 oranında tutmayı hedefliyoruz.

- 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın çalışan oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyoruz.

- Teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın oranımızı 2026 yılına kadar %30'a yükseltmeyi hedefliyoruz.

- 2026 yılına kadar topluma yönelik yapacağımız farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı, tüm bayi ağında teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın sayısını 2 katına çıkarmayı ve yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

- Toplumsal çalışmalarda Ford Otosan gönüllülerinin tüm çalışanlar içindeki oranını 2030'a kadar %35'e çıkarmayı hedefliyoruz.

- Faaliyetlerimizi her zaman olduğu gibi sıfır kaza hedefiyle yürütmeyi amaçlıyoruz."