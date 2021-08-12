Ford Otosan’dan suistimale karışan bayilere dava

Ford Otosan, 11 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile suistimale karışan ve borçlarını ödemeyen bayilere dava açılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, “Bu bayiler aleyhine alacak davası açılmasına karar verildi. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan diğer bayilerin şirketimize olan borçlarını ödeme yaklaşımlarına göre ilave alacak davaları açılabilecektir.” ifadelerine yer verdi.

Şirket tarafından 6 Ağustos’ta açıklanan finansal tablolarda 323 milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayrıldığını, bunun 225 milyon TL’sinin borcunu ödemeyen bayiler kaynaklı olduğu belirtildi.