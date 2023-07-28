Ford Otosan'dan yüzde 85 kar artışı

Ford Otosan karlılığını artırmaya devam ediyor. Şirket yılın ilk 6 ayında 12 milyar 79 milyon 587 bin lira kar elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 6 milyar 505 milyon 981 bin lira olmuştu. Böylece şirketin karı yüzde 85 oranında artmış oldu.

Kur etkisine bağlı yüzde 64’lük artış

Ford Otosan'ın yurt içi satış gelirleri; yurt içi toptan satışlardaki yıllık yüzde 73 artış sayesinde yıllık yüzde 190 artarak 37,437 milyar TL oldu. 2. çeyrekte Ford Otosan’ın yurt içi satışlardaki pazar payı yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat gelirleri yıllık yüzde 64 artarken, artışı destekleyen en önemli unsur Craiova Fabrikası adetleri ve döviz kurundaki artış oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında ise toplam satış gelirleri, satış adetlerindeki yüzde 69’luk artışın etkisiyle yıllık yüzde 130 artarak 139,85 milyar TL oldu. İlk 6 ayda ihracat gelirlerinin, toplam satış gelirlerindeki payı ise yüzde 73 olarak gerçekleşti.

Şirketin 2. çeyrek döneminde toplam üretim adeti yıllık bazda yüzde 60 artarak 147.752 adet oldu. Bu yılın ilk yarısında toplam üretim adedi ise 310.113 adede ulaştı. Kapasite kullanım oranı bu yılın ilk yarısında yüzde 89 olurken Gölcük fabrikasında yüzde 82, Yeniköy fabrikasında yüzde 134, Eskişehir fabrikasında yüzde 111 ve Craiova fabrikasında yüzde 103 olarak gerçekleşti.