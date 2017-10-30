Ford Otosan'ın kârı 2 kat arttı

30 Ekim 2017

Ford Otosan, üçüncü çeyrekte 345.9 milyon lira ile geçen yıl aynı dönemin neredeyse iki katı net kâr açıkladı.

Şirketin KAP'a gönderdiği bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 42.9 artarak 5.5 milyar lira oldu.

Ford Otosan'ın 9 aylık net kârı yüzde 53.6 artışla 979.9 milyon lira olurken, satış gelirleri de yüzde 35.6 artışla 17.1 milyar liraya yükseldi.

Kaynak: Reuters