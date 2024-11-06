Ford Otosan'ın yılın ilk 9 ayında satış gelirleri azaldı

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 aylık dönemde, yurt içi satış gelirlerinde yıllık %21'lik bir düşüş yaşandı ve toplam yurt içi satış gelirleri 88,6 milyar TL’ye ulaştı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu durum, esasen %16'lık yıllık yurt içi satış hacmi düşüşü ve pazarda gözlemlenen düşük fiyatlama ortamından kaynaklanmıştır. Öte yandan, yurt dışı satış gelirlerimiz yıllık %5 oranında bir artış göstererek 316,1 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artışta %8'lik yıllık hacim büyümesi ve yenilenen ürünlerin yurt dışı sevkiyatlarının hızlanması katkıda bulunmuştur. Bu dönemde, toplam satış adetlerimizde %3'lük bir artış olmasına rağmen, toplam gelirlerimiz yıllık %2 oranında azalarak 404,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir; bu durum, 9A24'te görece daha stabil döviz kuru gözlemlenmesinden kaynaklanmıştır. Toplam gelirlerimiz içindeki ihracatın payı ise 9A24'te %78 olarak gerçekleşmiştir (9A23: %73).

Karlılık

9A24'te kârlılığımız, i) yurt içi satış performansındaki yıllık azalma, ii) enflasyonist ortam nedeniyle artan üretim maliyetleri, iii) toplam gelirler içindeki yurt dışı satış gelirlerinin artan payı, iv) yeni Courier ve Custom’ın üretime geçiş döneminin beklenenden uzun sürmesi, v) 9A24'te nispeten stabil seyreden döviz kuru (9A24 EUR/TL: +%17; 9A23 EUR/TL: +%46) etkili olmuştur. Brüt kâr i) yurt içi satış adetlerindeki %16’lık azalma ve 9A24'te gözlemlenen rekabetçi fiyatlama ortamı ile artan satış teşvikleri ii) hammadde maliyetlerindeki %2’lik ve üretim genel giderlerindeki %24’lük artışla birlikte satış maliyetlerindeki %5’lik artış nedeniyle 40,3 milyar TL seviyesine ulaşarak, yıllık %38’lik bir düşüş göstermiştir. Bu dönemde, Net diğer gelirler yıllık %87 oranında bir düşüşle 1,1 milyar TL’ye gerilemiştir (9A23: 8,3 milyar TL). Bununla birlikte, Faaliyet kârı yıllık %57’lik bir azalma ile 22,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK ve kur etkisi hariç FAVÖK sırasıyla %47 ve %40 azalarak 32,3 milyar TL ve 31,2 milyar TL olarak kaydedilmiştir. 2024'ün ilk 9 ayında net finansal giderler TL 15,7 milyar olarak gerçekleşmiş olup %31'lik bir artışı göstermiştir. Bu artışta, toplam finansal borç ve borçlanma maliyetlerindeki artış nedeniyle net faiz giderlerindeki %234'lük artış rol oynamıştır (9A23: 1,9 milyar TL; 9A24:6,2 milyar TL). Bu dönemde, vergi öncesi kâra 16,8 milyar TL (9A23'te 7,4 milyar TL) parasal kazanç dahil edilmiş olup, vergi öncesi kâr 26,9 milyar TL ile yıllık %45'lik bir düşüş sergilemiştir. Sonuç olarak, net kâr 25,7 milyar TL olarak kaydedilmiş ve yıllık %38'lik bir azalma göstermiştir. Marjlar: Brüt %10,0 (-5,6 puan); FAVÖK %8,0 (-6,7 puan); Esas faaliyetlerden diğer gelir/gider hariç EBITDA %7,7 (-5,0 puan); Faaliyet Kârı %5,7 (-7,3 puan); Vergi Öncesi Kâr %6,7 (-5,2 puan); Net %6,3 (-3,7 puan)."