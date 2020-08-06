Ford, Puma ve Kuga modellerini tanıttı

06 Ağustos 2020

Online basın toplantıda verilen bilgilere göre Ford, yeni marka vizyonu ile müşterilerine "geleceği bugünden yaşatabilmek" için yenilikçi teknolojileri ve hizmetleri bir arada sunuyor.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, toplantıda yaptığı konuşmada, Ford’un artık "gelecek"ten konuşan bir marka olduğunu belirterek, "Ford dünyasında bir slogan veya kampanyadan çok daha fazlası olan ‘Geleceği Bugünden Yaşa’, otomotivin geleceği için yol gösterici bir rehber olacak. Ford Otosan olarak bu yeni vizyon doğrultusunda otomotiv sektörünü yeniden yaratan marka olmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Artık biz geleceği hayal etmiyoruz, yaşatıyoruz. Köklü mirasımızdan aldığımız güçle, bu değişimi satış ve satış sonrası müşteri deneyiminden başlayarak araçlarımıza ve teknolojilerimize yansıtmaya devam ediyoruz. Son yıllarda hızla büyüyen SUV segmentinde dengeleri değiştirecek Yeni Kuga ve Yeni Puma, bu alandaki iddiamızı yeni modellerle ortaya koyma yaklaşımımızın en önemli adımlarından biri." ifadelerini kullandı.

"Hazirandaki talep bizi çok umutlandırdı"

Haziran ayı itibarıyla önce Kuga'yı pazara sunduklarını dile getiren Özgür Yücetürk, "Haziran ayındaki talep bizi çok umutlandırdı. İlk aldığımız siparişler yaklaşık 500 civarındaydı. Geçen 2 aylık dönemde Kuga'da şu anda yaklaşık 1.750 adetlik satışa ulaştık. Bu da bizi senenin geri kalanındaki performansı adına daha da cesaretlendiriyor. Buradan hareketle sene sonuna kadar 6 bin 500, 7 bin civarında toplamda Kuga satabileceğimizi ön görüyoruz." diye konuştu.

Yeni Puma modelini ise segmentine yeni bir soluk getirecek bir araç olarak gördüklerini aktaran Yücetürk, "Orada benzer bir talep ve olumlu geri dönüşlerle karşı karşıyayız. Puma için de öngörümüz sene sonuna kadar yaklaşık 2 bin adet satış şeklinde olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında pandemiye rağmen son dönemde yaşanan talep artışının arkasında birçok faktörün bulunduğuna işaret eden Özgür Yücetürk, bunun özellikle birikerek gelen talep, düşük faizli krediler ve bireysel araç kullanım ihtiyacından kaynaklandığını dile getirdi.

Gelecek yıla ilişkin taleplere de değinen Yücetürk, şunları kaydetti: "Bizim sektörümüzün en büyük tetikleyicisi kur ve faizdeki seviyeler. Kur ve faizlerin uygun seyri her zaman otomotiv sektörünü belli bir çıtanın üstünde tutmaya imkan sağlamıştır. Türkiye'nin otomotiv pazarı potansiyel, olarak baktığımızda yine son 2 yıllık verileri dışarıya alırsak, kriz yılı olduğunu düşünerek, ortalamada yaklaşık 800 binlik bir pazar payı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben ekonomik açıdan farklı bir konjonktür oluşmadığı takdirde pazarın bu seviyelerde olacağına inanıyorum. Ama bunu etkileyen birçok faktör var."

"Bu dönemi kendi lehlerine fırsata dönüştürmek isteyen bazı kişiler olabiliyor"

Yücetürk, araç bulunurluğundaki sıkıntının fiyatlara yansımasına ilişkin olarak şunları söyledi: "Aslında bu sektörün problemi. Maalesef araç bulunurluğuyla alakalı olarak yaşanan bu sıkıntılı geçici dönemi kendi lehlerine fırsata dönüştürmek isteyen bazı kişiler olabiliyor. Bunu engellemek çok da olanaklı değil. Çünkü bizim distribütörler ya da üretici firmalar olarak böyle bir polisliğe soyunma şansımız yok. Dolayısıyla bir müşterinin aracı perakende olarak alması ve sonrasında bu aracı kullanıp ya da kullanmadan piyasada tekrar satması kendi inisiyatifi ile alacağı bir karar. Serbest piyasa koşullarının hakim olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla buna bir sınırlama getirmek mümkün değil. Tabii ki araç satışı yaparken bayilerimizin aracı kimlerin aldığı konusuna dikkat etmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz ama bunun daha ötesine geçmek zaten var olan mevzuatlarla mümkün değil, doğru da değil. Aksi takdirde rekabeti kısıtlamak gibi bir durum da ortaya çıkar."