Ford Q1 ödülünü alan Sampa, 2023'te dünya lideri olmayı hedefliyor

11 Nisan 2019

ÖMER FARUK MAVİ

SAMSUN - Sektöründe 50 yılı aşkın deneyimle ağır vasıta araçlar için 30 bin çeşit ürün sağlayan Sampa Otomotiv, Ford’un dünya üzerindeki tüm fabrikalarına hizmet verebilme ve tüm Ford marka araçların imalatçısı olarak üretim yapabilme avantajlarının yanı sıra, dünya çapındaki otomobil üreticileri için önemli bir referans oluşturan Ford Q1 ödülünü almaya hak kazandı.

Sampa merkez binası önünde gerçekleştirilen Ford Q1 ödül töreninde konuşan Sampa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tarık Altuncu, “Kuruluşumuzun 25. yılını kutladığımız bu dönemde üretim tesislerimizin sürdürülebilir kalitesini taçlandıran Ford Q1 Belgesi ile ödüllendirilmek, sektördeki liderliğimizi pekiştirir niteliktedir” dedi. Sampa’ya duydukları güven için Ford Motor Company ve Ford Otosan’a teşekkürlerini sunan Altuncu, “Sampa olarak hedefimiz 2023 itibariyle Amerika araç parçalarında dünyanın en büyük firmalarından biri, Avrupa araç parçalarında ise dünya lideri olmak” şeklinde konuştu.

Sampa’nın yıllar içerisinde imalat ve satış devine dönüşerek, 138 ülkeye ihracat yaptığını belirten Altuncu, firmanın ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Avustralya, Meksika, Rusya, Romanya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’de iştirak ve depolarının bulunduğunu dile getirdi.

Hüsnü Çep: Sektörün en gelişmiş Ar-Ge’sine sahibiz

Sampa’nın CAMP adı verilen ve 10 milyon dolarlık yatırımla 3 bin metrekarelik alana kurulu Ar-Ge merkezindeki çalışmalarının, Ford Q1 ödülüyle taçlandırıldığını söyleyen Sampa Yönetim Kurulu Üyesi, İş Geliştirme ve Ar-Ge Direktörü Hüsnü Çep, sektörün en gelişmiş Ar-Ge merkezine sahip olduklarını kaydetti. Kurum içi inovasyonu zirveye çıkarma hedefiyle Sampa’nın yıllık cirosunun yüzde 2.5’ini CAMP’e ayırdığını bildiren Çep, “Pazarın beklentisi OEM kalitesi, biz de ürünlerimizde bu seviyeyi yakalamak ve sürdürmek için çok emek veriyoruz. Q1’e layık gördükleri için Ford Motor Company ve Ford Otosan’a, emek veren tüm Sampa ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Bülent Üstündağ: Q1 sertifikası bu sektöründe diplomatik pasaport gibi

Ford Q1 sertifikasının, sadece Ford Company ve Ford Otosan bünyesinde değil, dünyadaki diğer otomobil üreticileri için de önem bir referans oluşturduğunu vurgulayan Sampa Genel Müdürü Bülent Üstündağ, “Q1 sertifikasını otomotiv sektöründe diplomatik pasaport gibi düşünebilirsiniz” dedi. Dünya otomotiv sektörünün prestiji olan Q1 belgesini almanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Üstündağ, sertifikanın ciro hedeflerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını paylaştı.

Didem Demirtaş: Sampa, Q1 sürecini en hızlı tamamlayan 2 firmadan biri

Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Sampa’nın genç ve dinamik ekibine vurgu yapan Sampa OEM Yöneticisi Didem Demirtaş, “Genç ve dinamik ekibimizle Q1 sürecini 7 ay içerisinde tamamladık. Ford Otosan’dan aldığımız bilgilere göre bu süreç ortalama 2 yıl sürerken, dünya üzerinde süreci 7 ayda tamamlayan sadece 2 firma var. Sampa olarak bu iki firmadan biri biz olduk” şeklinde konuştu.