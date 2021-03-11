Ford Trucks, ana ihracat pazarı Avrupa'da büyümeye devam ediyor

Ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesine Portekiz, İspanya ve İtalya’da gerçekleştirdiği bayi açılışlarının ardından Belçika ile devam ediyor.

Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)" ödüllü F-MAX ile Avrupa’dan yoğun talep alan Ford Trucks, Batı Avrupa'ya yayılma planlarında stratejik öneme sahip Belçika pazarına Herman Noyens Trucks NV iş birliğiyle giriş yapacak.

“Uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyoruz”

Orta ve Doğu Avrupa'daki genişlemelerini 2018 yılında tamamladıklarını söyleyen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Batı Avrupa'daki yapılanmalarına ise 2019’da İspanya, Portekiz ve İtalya'daki distribütörlerini atayarak başladıklarını aktardı.

Pandemi koşullarına rağmen planlarını değiştirmeden Batı Avrupa'da büyüme hedeflerini koruduklarını belirten Turfan, "Bu kapsamda Belçika pazarına giriş yapmak bizim için kritik önem taşıyor. Bunu Ford ile ilişkisi 25 yıla dayanan Belçika’nın köklü kurumlarından Herman Noyens Trucks NV iş birliğiyle yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki, en verimli taşıma çözümleri ile değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda Belçika’da kısa zamanda yüzde 5 pazar payına ulaşacağız.” dedi.

Sırada Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg var

Avrupa'nın Ford Trucks’ın ana ihracat pazarı olduğunu ve Belçika’nın buradaki büyüme planlarında kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Serhan Turfan, “Gerek Batı Avrupa’nın kalbinde yer alan stratejik konumu gerekse Antwerp Limanı gibi uluslararası taşımacılıkta önemli noktalarından birine sahip olması ile Belçika, lojistik faaliyetler açısından çok önemli bir pazar. Bu ülkede faaliyet göstermemiz küresel büyüme planlarımız kapsamında kritik bir adım. Ford Trucks olarak, Avrupa’daki büyüme planlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, sırada Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg var.” açıklasını yaptı.