Ford Trucks, Avrupa yolculuğuna Almanya ile devam ediyor

Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika ve Lüksemburg’da art arda distribütör atamalarını gerçekleştiren Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Batı Avrupa’daki stratejik büyümesini bölgenin en büyük ağır ticari pazarlarından Almanya’ya adım atarak sürdürüyor.

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX başta olmak üzere, Ford Otosan mühendislerinin Eskişehir’de sıfırdan geliştirdiği ürün portföyünün yanı sıra yenilikçi teknolojiler ile uluslararası arenada yoğun talep gören Ford Trucks, Almanya pazarına otomotiv sektöründe 100 yılı aşkın bir geçmişe ve bilgi birikimine sahip yeni distribütörü Stegmaier Group ile işbirliği yaparak girdi.

Hedef, tüm Avrupa

Pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla büyüten Ford Trucks ile ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarımızı erkene çekmiştik. Bu doğrultuda 2019’da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan İtalya, Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı tamamladık. Şimdi de Ford Trucks’ın Avrupa’daki büyümesinde stratejik öneme sahip, Avrupa’nın en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya’ya adım attık. Stegmaier Group'un hem ağır ticari pazarı uzmanlığı hem de Almanya’da tecrübeleri ile markamızı en iyi şekilde temsil edeceğinden eminiz.” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın ana ihracat pazarları olduğunu belirten Serhan Tufan, Avrupa’nın barındırdığı potansiyel ile büyüme stratejilerinde büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Almanya’nın Avrupa’da büyüme stratejilerinin çok önemli bir parçası olduğunu söyleyen Tufan, “Almanya Ford Trucks markası için önemli fırsatlar barındırıyor. Burada, en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle yeni müşterilerimize değer yaratacağız. Öte yandan Avrupa’nın tamamında kalıcı bir büyüme gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Almanya’nın ardından önümüzdeki 3 sene içerisinde Avrupa’nın tamamında bulunarak global operasyonlarımızı 55 ülkeye yaymayı hedefliyoruz.” dedi.