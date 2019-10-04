Ford Trucks, Avrupa’ya batıdan girdi

04 Ekim 2019

Kerim Ülker

Koç Holding iştiraklerinden Ford Trucks, Avrupa’ya en batı bölgesi İber Yarımadası’ndan girdi.

Ford Trucks, İspanya ve Portekiz’de şirket kurarken, 5 yıl içinde Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılarak yüzde 5 pazar payına ulaşmak istiyor. İspanya’da kurulan F-Trucks Automotive Hispanie adlı şirketin Genel Müdürlüğü görevine ise Ford Otosan’da Uluslar arası piyasalardan sorumlu yönetici olan Sinan Kayhan atandı. Ford Trucks, İspanya ve Portekiz’in ardından bu yılın sonuna kadar İtalya’ya girecek.

Avrupa'da 5 yıl içinde hedef yüzde 5

2020 yılında ise Fransa ve Almanya’da organizasyonunu tamamlayacak olan şirket, 2021’de İskandinav ülkelerine yayılacak. 2024’te ise Ford Trucks’ın hedefi Avrupa pazarının yüzde 5’ini kontrol etmek olarak belirlendi. F-Trucks Automotive İspania’nın Genel Müdürlüğü görevine ise Jose Luis Quero atandı. Quero, İspanyol El Mundo'ya yaptığı değerlendirmede bu yıl 8 satış noktasının, gelecek yıl ise 10 şubenin faaliyete geçeceğini belirtti.

Şu anda 44 ülkede faaliyet gösteren Ford Trucks, 2023’te ise bu sayıyı 80’e çıkarmak istiyor. Şirketin son gözdesi ise IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılan, ağır ticari araç sektörünün en saygın ödüllerinden olan ‘Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü'nü kazanan F-Max. Hatırlanacağı üzere Ford Trucks, bu yılın şubat ayında Avrupa planını açıklamış, İtalya, İspanya ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu 7 ülkede bayilik görüşmesi yaptığını duyurmuştu.