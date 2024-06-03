Ford Trucks Deniz Ticari Araçlar tesisi Mersin’de hizmete açıldı

Fahriye K.ŞENYURT/MERSİN

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, ilçe belediye başkanları, STK başkanları ve lojistik sektörünün temsilcileri katıldı.

Yerli ve milli üretim gücü

Töreninin açılışında konuşan Erman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, yeşil lojistik ilkeleri doğrultusunda yatırımlar yaptıklarını, çevreci bir anlayışla hareket ederek Ford Trucks’da dahil olmak üzere bütün tesislerine GES kurduklarını söyledi. Ford Trucks’ın Türkiye pazar bütünlüğünün yüzde 30’undan fazlasını temsil ettiğine vurgu yapan Mehmet Deniz, gelecekte bu büyüklüğün yüzde 40’ları aşacağına olan inancını dile getirdi. Mersin’in lojistikte merkez kentlerin başında geldiğine işaret eden Deniz, “Loistik sektörü içerisinde TIR ve kamyon alanında ülke pazarının yüzde 6 ila 7’sine sahip olan Mersin, tanker ve frigorifik araç kapasitesinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor. Ford Tracks birçok göreceli üstünlüğe sahiptir. Bunların başında yüzde 95’lere varan yerli ve milli bir üretim gelir. Yüksek teknoloji kullanımı ile alanında öncü bir araca dönüşmüş ve dönüşmektedir. Buna ithal ikameci ve aynı zamanda döviz kazandırıcı yapısı ile ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Bir de bölgemizde ve AB’de de hızlı organizasyon ağı ile önemli bir markadır. Sattığı ürünün arkasında duran Ford, her türlü garanti koşulunda kısa sürede çözüm üretiyor” ifadesini kullandı.

Ford Trucks’ın en büyük tesisi

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt ise açılışta yaptığı konuşmada, Mersin’in lojistik ve taşımacılık alanında çok özel bir yere sahip olduğunu, uluslararası lojistikte İstanbul’dan sonra en büyük filoya ve Türkiye’nin en büyük frigorifik taşıma filosuna ev sahipliği yaptığını söyledi. Özyurt, “Deniz Ticari Araçlar Bayimiz, bölgenin en büyüğü olmasının yanı sıra, 8 bin 500 metrekare kapalı alanıyla Ford Trucks’ın dünyadaki en büyük tesisi olma özelliğini taşıyor. Bayimizin bölgedeki lojistik operasyonlarına büyük katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır” dedi.

“Ford Otosan olarak, ülkemizin yüksek katma değerli üretim ve buna yönelik teknolojilerde kapasitesini arttırması için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Özyurt konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin giderek kızışan uluslararası rekabette sanayisi ve elbette bir bütün olarak ekonomik gücüyle öne çıkan bir cazibe merkezi haline gelmesi geleceğimiz açısından son derece önemli. 1982 yılında Eskişehir’de başladığımız kamyon üretiminde bugün küresel bir başarı öyküsü yazıyoruz. Sadece araçlarımızı değil aynı zamanda mühendislik ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz. İlk elektrikli kamyonumuzun 2025 yılında yollara çıkmasını planlıyoruz. Ford Trucks’ın 1 Ocak 2025 tarihi itibariye yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği’nin belirlediği güvenlik ve çevresel standartlarını araçlarıyla şimdiden karşılayarak sektörüne öncülük ediyor. Gelecek vizyonumuz doğrultusunda öncü yatırımlar yaparken bayilerimizde bizimle birlikte bu adımı atıyor ve böylece daha büyük bir sinerji yakalıyoruz. Bu başarıların arkasındaki dayanışma ve güç birliğimiz, geleceğimize olan inancımızı pekiştiriyor.”