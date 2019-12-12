Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor

12 Aralık 2019

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya’da gerçekleştirdiği açılışların ardından Batı Avrupa’daki yayılımının ilk fazını İtalya ile tamamlıyor. Eskişehir’de Türk mühendislerin emekleri ile üretilen ve 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan çekicisi F-MAX ile küresel büyüme planlarında yeni bir sayfa açan Ford Trucks, İtalya pazarına yeni distribütörü F-Trucks Italia ile gireceğini duyurdu.

“Avrupa’da adım adım ilerleyerek hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz”

Ford Trucks olarak, hızlı bir büyüme dönemine girdiklerini vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “ITOY ödülünün ardından Rusya, Avusturya ve Slovenya’da ‘Yılın Kamyonu’ seçilen F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarımızı erkene çekmiştik. Bu doğrultuda kısa süre önce girdiğimiz Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan biri olan İtalya’daki yapılanmamızı da tüm hızıyla ilerletiyoruz. Avrupa’daki büyüme planlarımızda önemli bir yer tutan İtalya pazarına, yeni distribütörümüz F-Trucks Italia işbirliği ile adım atıyoruz” dedi. İtalya’nın, yaklaşık 20 bin adetlik önemli bir pazar olduğunu ifade eden Turfan, “Ford Trucks olarak, Avrupa’da adım adım ilerliyor, tüm hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun için, bir yandan bayi ve servis iş birlikleri ile altyapımızı hazırlarken, diğer yandan da ülke ve bölge bazında yaptığımız atamalarla hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

ITOY ödülünün ardından Avrupa’dan gelen yoğun talep üzerine büyüme planlarını revize eden Ford Trucks, bu doğrultuda kendi içinde yurtdışı organizasyon yapısını yeniden düzenledi. 10’u aşkın ülkede ülke ve bölge müdürlükleri atamaları gerçekleştiren şirket, Avrupa’da büyük bir hızla büyümek üzere çalışmalarını sürdürüyor.