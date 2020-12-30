Ford, Yeniköy fabrikasında bakım ve düzenlemeler nedeniyle üretime ara verecek
Ford Otomotiv, Yeniköy fabrikasında bakım ve düzenlemeler nedeniyle 4-18 Ocak arasında üretime ara verileceğini duyurdu.
Ford Otomotiv, Yeniköy fabrikasında bakım ve düzenlemeler nedeniyle 4-18 Ocak arasında üretime ara verecek.
Ford Otomotiv'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Kocaeli yerleşkemizde yer alan Yeniköy Fabrikamızda, fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi nedenleriyle 4 Ocak 2021'den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir.
Söz konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planlarımız kapsamında olup, üretim ve satış adet öngörülerimizi etkilemeyecektir."