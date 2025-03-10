Ford’dan Almanya'daki birimine dev mali destek!

Avrupa’daki varlığını güçlendirmek isteyen ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford Motor, Almanya’daki operasyonlarını desteklemek amacıyla 4,4 milyar euroya (4,76 milyar dolar) kadar finansman sağlayacak.

Rekabet gücünü artırma hedefi

İngiltere merkezli Financial Times’ın haberine göre, mali sıkıntılarla karşı karşıya olan Ford’un Almanya’daki iştiraki Ford-Werke, Avrupa pazarında maliyetleri azaltmaya ve rekabet gücünü artırmaya odaklanacağını belirtti.

Ford Motor Company’nin yönetim kurulu başkanı yardımcısı John Lawler ise, “Elektrikli araçların teşvik edilmesi ve emisyon hedeflerinin tüketici taleplerine uygun hale getirilmesi konusunda net bir gündem belirlemeleri için Avrupa’daki yetkililere çağrıda bulundu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çinli otomotiv üreticileriyle rekabet eden ve ABD’nin gümrük vergilerine uyum sağlamaya çalışan Avrupa’daki bazı otomotiv şirketleri, talepteki düşüş nedeniyle üretim tesislerini kapatma kararı aldı.