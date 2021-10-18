Ford’dan, İngiltere’ye 300 milyon doları aşan yatırım

Ford, kuzey İngiltere'deki Halewood fabrikasında elektrikli otomobil parçaları üretmek için 230 milyon sterline (316 milyon dolar) kadar yatırım yapacağını açıkladı.

Tesis, 2024'ün ortalarından itibaren yılda yaklaşık 250 bin güç ünitesi üretecek ve bu, kıtaya yönelik otomobil serisinin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını taahhüt eden Ford için elektrikli araç parçaları üreten Avrupa'daki ilk şirket içi konum olacak.

Markalar, içten yanmalı motor yasakları öncesinde elektrikli araçlara geçiş planlarını yoğunlaştırdıkça ve ülkeler işleri güvence altına almak için birbirleriyle yarıştıkça, İngiliz hükümeti, Otomotiv Dönüşüm Fonu aracılığıyla yatırıma katkıda bulunuyor.

İngiliz hükümeti, otomotiv firmaları için toplam yatırım değerinin yaklaşık yüzde 10'unu karşılama eğiliminde.

Ford'un Avrupa Başkanı Stuart Rowley, "Bu, Ford'un Avrupa'daki tamamen elektrikli araç bileşeni üretimindeki ilk şirket içi yatırımını işaret eden önemli bir adımdır" dedi.

Otomobil üreticisinin ayrıca Almanya'nın Köln şehrinde bir iletim tesisi var. Ford, yaklaşık 500 kişiyi istihdam eden Halewood'un "kalite, rekabet gücü ve çalışanların güçlü beceri temeli ve bağlılığı konusundaki mükemmel sicili" nedeniyle seçildiğini söyledi.

Nissan, temmuz ayında yeni bir pil tesisi ile İngiltere'de daha fazla yatırım yapma sözü verdi ve Stellantis bir haftadan kısa bir süre sonra Vauxhall Ellesmere Port fabrikasının elektrikli kamyonetler inşa edeceğini söyledi.

İngiltere'nin 2016 Brexit oylamasının ardından, otomotiv endüstrisindeki birçok kişi ticaret engelleri konusunda endişeliydi, ancak Londra ve Brüksel arasındaki Aralık 2020 çıkış anlaşması, bölgeden sağlanan minimum parça seviyesine tabi olarak sektör için sıfır tarife erişimi sağladı.

İngiltere Ticaret ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Elektrikli araç üretimini güvence altına almak için bu son derece rekabetçi, küresel yarışta önceliğimiz, İngiltere’nin avantajlardan faydalanmasını sağlamak" dedi.