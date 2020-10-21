Ford'dan 'Kocaeli' açıklaması

21 Ekim 2020

Ford Otomotiv, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiğini ve söz konusu yatırım projesi hakkında şirket ile Ford Motor Company arasında da görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamakta olup, görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır" denildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Basın-yayın organlarında, ana ortaklarımızdan Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye'de gerçekleştirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır. Konu hakkında Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.

Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamakta olup, görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır. "