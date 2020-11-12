Ford’un ilk elektrikli ticari aracı Gölcüklü E-Transit dünya sahnesinde!

ABD’li otomotiv devi Ford Motor, Gölcük’teki Ford Otosan Fabrikası’nda üreteceği ilk yüzde 100 elektrikli ticari aracı E-Transit’in global lansmanını online olarak gerçekleştirdi.

Ford Motor Company Başkanı Jim Farley, Ford ‘un en çok satan ticari aracı Transit’in tam elektrikli ilk versiyonunun Avrupa müşterileri için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretileceğini tüm dünyaya duyurdu. E-Transit’in yeni teknolojik özellikleri ile markanın bugüne kadar ürettiği ‘en akıllı’ ticari araç olduğu vurgulayan Ford yöneticileri, “E-Transit’in Ford dünyasındaki en akıllı fabrika olan Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda, ödüllü Custom ile aynı hatta üretilecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

E-Transit’in Türk ortakları olan Ford Otosan’ın Gölcük Otomotiv sektöründeki dönüşüme dikkat çeken Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bu dönüşümün odağındaki elektrikli modellere geçişin, ticari araçlar için çok daha büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri, bakım masrafları önemli ölçüde düşeceğini ve verimliliğin artacağını ifade eden Yenigün, “Ford Otosan olarak yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı uzun zamandır elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak 2020’nin başında elektrikli araç üretimine katkı sunmasını amaçladığımız yeni saç şekillendirme tesisimizi devreye aldık.





2022 baharında müşterilere sunulması hedeflenen Ford E-Transit, 67 kWh kullanabilir

batarya kapasitesinin yanı sıra WLTP ile 350 km'ye varan menzile sahip olacak.

Sonrasında Türkiye'de ürettiğimiz segmentinin ilki, elektrikli hibrit Ford Transit Custom Plug-In Hybrid, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülüne layık görülerek, mükemmelliğini dünyaya ispatladı. Geçtiğimiz aylarda da yine bir ilke imza atarak, Türkiye’de üretilen ve sunulan ilk ticari hibrit modellerimizi müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Şimdi de gerekli tüm altyapı ve koşulları sağlayarak, Ford’un tam elektrikli ilk Transit modelinin Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. İlk tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ford’un global elektrifikasyon stratejisi kapsamında, Ford Otosan’ın ticari araç üretimiyle önemli bir merkez olduğunun altını çizen Yenigün, “2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 30’u aşması bekleniyor. Türkiye’nin lider ticari araç üreticisi olarak, tüm üretim planlarımızı buna göre yapıyoruz. Türkiye’nin ticari araç üretimindeki öncü rolü, elektrikli araçlara geçişle birlikte çok daha artacak” dedi. Yenigün ‘yerli üretim’ teşviklerinin elektrikli ve hibrit ticari araçlar için de uygulanması büyük önem taşıdığını vurguladı.

350 km menzil sunuyor

2022 yılının bahar aylarında müşterilere sunulması hedeflenen tam elektrikli yeni Ford E-Transit, 67 kWh kullanabilir batarya kapasitesinin yanı sıra WLTP ile 350 km'ye varan menzile sahip bulunuyor, bu sayede ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Hem AC hem de DC Hızlı şarj özelliğine sahip model, yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor. Ford'un Avrupa'da hafif ticari araçlar için ilk kez sunduğu 'Pro Power Onboard' özelliği ilk tam elektrikli E-Transit'i 2.3 kw'a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor. Böylece, müşterilerin iş mekanlarında ve sürüş esnasında araç gereçlerini kullanmaya devam etmelerine ve şarj etmelerine yardımcı oluyor. Maksimum 198 kW (269PS) ve 430 Nm tork güç sunan elektrikli motoru ile E-Transit, Avrupa’da satışa sunulan en güçlü tam elektrikli ticari araç unvanını kazanıyor. Aracın fiyatı açıklanmadı, ancak makul seviylerde olacağı vurgulandı.

Batarya paketi Gölcük’te yapılacak

Ford E-Transit’in batarya hücreleri Polonya'dan gelecek, batarya paketi Gölcük’te yapılacak. Elektrik motoru ise ABD’den gelecek.