‘Foreks Haber’in ismi değişiyor

1996'dan bugüne finans haberleriyle adından söz ettiren Foreks Haber'de yeni bir dönem başlıyor.

Yoluna 'ForInvest Haber' olarak devam edecek şirket ile ilgili açıklamada bulunan ForInvest CEO’su Serra Berkol, “Bu isim değişikliği, yalnızca kurumsal bir güncellemeyi değil, aynı zamanda ForInvest markasının sunduğu bütünsel bilgi ekosisteminin daha belirgin hale getirilmesini de hedefliyor” dedi.

"Güvenilir bilgi akışı sağlamaya devam"

Berkol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bağımsız ve tarafsız haberciliği ilke edinmiş olan haber merkezimiz, gündemin nabzını tutarken yatırımcılara ve piyasa aktörlerine en sağlıklı bilgi akışını sağlama misyonunu sürdürecek. Her zaman olduğu gibi, doğruluğu teyit edilmiş içeriklerimiz ve kapsamlı araştırmalarımızla piyasa dinamiklerini en hızlı ve güvenilir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Bu değişim sürecinde bizlere duyulan güven ve gösterilen destek için teşekkür ediyor, ForInvest Haber adıyla sizlere daha güçlü ve kapsamlı bir habercilik anlayışı sunacağımızı belirtmek istiyorum.”