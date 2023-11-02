Foreks yoluna ‘ForInvest’ adıyla devam ediyor

Yatırım teknolojileri şirketi olarak, 1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Foreks, yola ‘ForInvest’ ismiyle devam edeceğini açıkladı. Her ay 500 terabayt veri işlediklerini ve yatırımcıların yüzde 70’inin borsa verilerini ForInvest’in desteklediği kanallar aracılığıyla görüntülediğini söyleyen ForInvest CEO’su Serra Berkol, “Yatırımcılara doğru bilgiyi, doğru teknoloji ve kesintisiz veriyle en objektif şekilde tüm kanallarımızdan ulaştırıyoruz.

Yatırım tutkumuzu artık daha geniş kitlelerle paylaşarak a’dan z’ye tüm dijital okuryazar kitleye yatırım teknolojilerini sunmak ve birlikte bilgiyle büyümek istiyoruz. ForInvest isminin arkasında 33 yıllık deneyimiyle uzman bir ekip yer alıyor. Şirketimizin hem yurt içindeki faaliyetlerinin kapsamını genişletmek hem de ‘Fora’ ile İngiltere’de başladığımız yurt dışı yolculuğumuzu güçlü şekilde sürdürebilmek adına yeni döneme ForInvest adıyla devam edecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

ForInvest markası, Foreks Digital’ın güçlü mirasıyla bağını koruyor bir yandan da veri değil yatırıma işaret ederek, yeni vizyon ve misyonumuzu daha doğru yansıtıyor” dedi. Foreks Trader ile Türkiye’nin ilk yatırım mobil uygulamasını 2008 yılında yatırımcılarla buluşturduklarını söyleyen Serra Berkol, “Kesintisiz canlı borsa verisini, 2 milyondan fazla son kullanıcıya Foreks Trader ile ulaştırdık.

40’tan fazla banka ve aracı kurumla entegre olan Foreks Trader ile kullanıcıların yatırım hesaplarına, tek bir mobil uygulama üzerinden erişmelerine olanak sağlarken, anlık ve kesintisiz haber akışı ile yatırımcılara güvenilir ve tarafsız bilgiyi doğru zamanda sunuyoruz.

Son yıllarda ise araştırma ve geliştirme çalışmalarımızın odağında, herkes için anlamlandırılabilir veri sunan akıllı analizler var. Tüm bunlar sayesinde Foreks Trader Türkiye’nin en çok indirilen mobil yatırım uygulaması oldu ve artık ForInvest adıyla kullanıcılarına yatırımlarını bilgiyle büyütme fırsatı sunmaya devam edecek” dedi.

"Fora'nın küresel marka olmasını hedefliyoruz"

Yurt dışına açılarak ‘Fora’ isimli mobil uygulamalarını İngiltere'de yayınladıklarını belirten Serra Berkol; Fora’yı küresel ölçekte bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. “Fintek merkezi olarak tüm dünyada önemli bir konuma sahip İngiltere’nin, Fora’nın küresel yolculuğuna olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Sonrasında sırada Avrupa var.” diyen Berkol, “Fora, gençlerden meraklı emeklilere kadar, dijital okur yazarlığı olan her yaşta yatırım meraklısını odağına alıyor.

Müşteri deneyimini kusursuzlaştırmak için kullanıcıların görüşleri ile uygulamaları şekillendiriyor ve yapay zeka desteği ile geliştirmeye devam ediyoruz. Kullanıcıların yatırım ihtiyaçlarına pratik çözümler üreten ve yapay zekayla geliştirilen birçok yeni özellik daha şu an test aşamasında, çok yakında yatırım meraklıları ile buluşacak" dedi.