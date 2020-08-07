Form, ısı pompalarında kapasite seçeneklerini artırdı

07 Ağustos 2020

İklimlendirme sektöründe önde gelen firmalarından Form Şirketler Grubu, 55 yıllık deneyimi ve Ar-Ge çalışmalarıyla yerli üretim faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’nin ısı pompası konusunda öncü firması Form, özellikle ısı pompası alanında uzun yıllardır gerçekleştirdiği projeler ve bu konudaki bilgi birikimi ile, 2019 yılında yenilikçi ve enerji verimliliği yüksek yerli sudan havaya ısı pompası üretimine başladı.

2019 itibariyle yerli su kaynaklı ısı pompalarının seri üretimine başlayan Form, geniş kapasite aralıklarında geliştirdiği ısı pompaları ile iklimlendirme alanındaki farklı ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Bu kapsamda ilk olarak 11, 15 ve 22 kW’lık kapasitelerde piyasaya sürülen, bu yıl itibariyle de 3, 7 ve 9 kW kapasiteli modelleri de üretilmeye başlanan Form WSHP Sudan Havaya ısı pompaları, kalitesi ve fiyat avantajının yanı sıra ısı pompası alanındaki yenilikçi özellikleriyle de diğer sistemler arasında öne çıkıyor. Toplamda 6 modelde satışa sunulan Form WSHP Isı Pompaları, bir projede gerekli olabilecek tüm kapasite ihtiyaçlarına çözüm sunabiliyor.

Form WSHP Su Kaynaklı Isı Pompaları, gelişmiş merkezi kumanda ve dokunmatik ekran seçeneği, geniş çalışma limitleri, ekolojik çevre dostu soğutucu gazı ve yüksek enerji verimliliği, yüzde 100 taze hava çözümleri ve UV-C sterilizasyon imkanı ile işletmelere değer katıyor.

Form WSHP Türkiye’nin birçok AVM ve iş merkezi projesinde kullanılmakta, geniş satış ve satış sonrası ağı ile müşteriler tarafından özellikle tercih edilmektedir. Form’un Climatemaster ve Form WSHP olarak mevcutta çalışan toplam 40 bin adetin üzerinde su kaynaklı ısı pompası cihazı referansı bulunuyor.

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekare açık alan üzerinde kurulan 11 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikasında son teknoloji ile üretilen Form Sudan Havaya Isı Pompası Üniteleri, yerli üretim iklimlendirme sistemleri arasında öne çıkıyor.